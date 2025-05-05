Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив
06:29 • 24908 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
06:08 • 37034 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 103645 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 151742 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 167009 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 101688 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 97322 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 100324 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 66910 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 78528 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.3м/с
55%
745 мм
Популярные новости

Хуситы угрожают полной воздушной блокадой Израиля, атакуя аэропорты

4 мая, 23:54 • 18947 просмотра

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

5 мая, 01:07 • 22884 просмотра

Президентские выборы в Румынии: кто выходит во второй тур

5 мая, 01:25 • 14168 просмотра

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

05:19 • 17544 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов

07:29 • 12752 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

06:29 • 24946 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

06:08 • 37095 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 167058 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 78219 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 108743 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 698 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 4266 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 4882 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 18028 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 35916 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Сырский заявил, что Курская операция длится 9 месяцев и достигла большинства целей, создав буферную зону в приграничье. Сырский наградил воинов 225-го полка за успешную оборону.

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Курская операция достигла большинства поставленных целей, она не дала врагу наступать на Сумщине и Харьковщине, а созданная Силами обороны буферная зона в приграничных районах актуальна и сейчас. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Во время рабочей поездки наградил наших воинов, отличившихся в ходе Курской операции. Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас

- сообщил Сырский.

Главком ВСУ подчеркнул, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", - отметил он.

"Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - отметил Сырский.

По его словам, это стало возможным "благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинской армии". "Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине - 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах рф - это прежде всего о 225-м", - отметил Сырский, сообщив, что имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды.

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается26.04.25, 14:58 • 113213 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Александр Сырский
Украина
Brent
$59.97
Bitcoin
$94,773.80
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.85
Золото
$3,272.80
Ethereum
$1,826.56