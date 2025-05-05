Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Курская операция достигла большинства поставленных целей, она не дала врагу наступать на Сумщине и Харьковщине, а созданная Силами обороны буферная зона в приграничных районах актуальна и сейчас. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Во время рабочей поездки наградил наших воинов, отличившихся в ходе Курской операции. Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас - сообщил Сырский.

Главком ВСУ подчеркнул, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", - отметил он.

"Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - отметил Сырский.

По его словам, это стало возможным "благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинской армии". "Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине - 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах рф - это прежде всего о 225-м", - отметил Сырский, сообщив, что имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды.

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