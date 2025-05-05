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Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

Київ • УНН

 • 4336 перегляди

Поліція Бразилії запобігла теракту на безкоштовному концерті Леді Гаги в Ріо-де-Жанейро. Співачка подякувала фанатам, але про загрозу вибуху не згадала.

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

Леді Гага перервала своє мовчання після того, як поліція зірвала плани вибуху бомби на її безкоштовному концерті в Ріо-де-Жанейро. 39-річна співачка опублікувала в неділю вранці в своєму акаунті в Instagram повідомлення, в якому захоплено розповідала про концерт, проте нічого не сказала про загрозу вибуху, пише УНН.

Ніщо не могло підготувати мене до тих почуттів, які я пережила під час вчорашнього шоу - абсолютної гордості і радості, які я відчувала, співаючи для народу Бразилії

- розпочався її пост.

Співачка розповіла, що в неї перехопило подих, коли вона побачила натовп з 2,5 мільйонів людей на своєму концерті.

"Коли я побачила натовп під час мого виступу, у мене перехопило подих. Ваше серце сяє так яскраво, ваша культура така жива і особлива, я сподіваюся, ви знаєте, як я вдячна за те, що розділила з вами цей історичний момент. Приблизно 2,5 мільйона людей прийшли послухати мій виступ - це найбільша аудиторія для будь-якої жінки в історії", - сказала вона.

Леді Гага також додала, що хотіла б поділитися цим почуттям з усім світом.

"Я знаю, що не можу, але я можу сказати, що якщо ви заблукали, ви можете знайти шлях назад, якщо вірите в себе і наполегливо працюєте. Ви можете надати собі гідності, репетируючи свою пристрасть і своє ремесло, підштовхуючи себе до нових висот - ви можете підняти себе вгору, навіть якщо це займе деякий час", - продовжила вона.

Насамкінець вона подякувала всім, хто прийшов на концерт і запевнила, що ніколи не забуде цей момент.

"Дякую Ріо за те, що дочекався мого повернення. Дякую вам, маленькі монстри по всьому світу. Я люблю вас. Я ніколи не забуду цей момент. Лапки вгору, маленькі монстри. Обрігада. З любов'ю, мама-монстр", - завершила своє звернення Леді Гага.

Спроба теракту на концерті Леді Гага в Ріо-де Жанейро

Бразильська поліція заявила, що запобігла вибуху, який був запланований на концерті Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро.

Цивільна поліція штату Ріо-де-Жанейро у співпраці з міністерством юстиції заявила, що підозрювані набрали учасників для здійснення атак з використанням саморобних вибухових речовин. План був спрямований на здобуття популярності в соціальних мережах.

Відповідального за план і підлітка було заарештовано, повідомила поліція на X.

На концерті зібралося понад два мільйони людей, вхід на який був безкоштовним. Поліція заявила, що група, яка спланувала атаку, поширювала розпалювання ненависті, в основному щодо дітей, підлітків і спільноти ЛГБТК+.

Підозрюваного в організації теракту було заарештовано за незаконне зберігання вогнепальної зброї в південному штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, а підлітка було затримано за зберігання дитячої порнографії в Ріо.

Відповідальні також пропагували радикалізацію підлітків, включно з членоушкодженням. Міністерство юстиції заявило, що підозрювані назвали себе фанатами Леді Гаги, широко відомими як "Маленькі монстри".

Поліція видала ордери на обшук у штатах Ріо-де-Жанейро, Мату-Гросу, Ріу-Гранді-ду-Сул і Сан-Паулу, а також було вилучено електронні пристрої та інші матеріали.

"Операція Fake Monster" була розпочата після отримання інформації від розвідки поліції штату Ріо, яка розкрила онлайн-групи, що заохочують насильство серед підлітків з використанням кодованої мови та екстремістської символіки.

Команда Гаги зазначила, що вони співпрацювали з правоохоронними органами під час планування та проведення концерту, а також були впевнені у вжитих заходах безпеки.

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії04.05.25, 19:24 • 18059 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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