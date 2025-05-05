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Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Полиция Бразилии предотвратила теракт на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро. Певица поблагодарила фанатов, но об угрозе взрыва не упомянула.

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

Леди Гага прервала свое молчание после того, как полиция сорвала планы взрыва бомбы на ее бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро. 39-летняя певица опубликовала в воскресенье утром в своем аккаунте в Instagram сообщение, в котором восторженно рассказывала о концерте, однако ничего не сказала об угрозе взрыва, пишет УНН.

Ничто не могло подготовить меня к тем чувствам, которые я пережила во время вчерашнего шоу - абсолютной гордости и радости, которые я испытывала, во время пения для народа Бразилии

- начался ее пост.

Певица рассказала, что у нее перехватило дыхание, когда она увидела толпу из 2,5 миллионов человек на своем концерте.

"Когда я увидела толпу во время моего выступления, у меня перехватило дыхание. Ваше сердце сияет так ярко, ваша культура такая живая и особенная, я надеюсь, вы знаете, как я благодарна за то, что разделила с вами этот исторический момент. Около 2,5 миллиона людей пришли послушать мое выступление - это самая большая аудитория для любой женщины в истории", - сказала она.

Леди Гага также добавила, что хотела бы поделиться этим чувством со всем миром.

"Я знаю, что не могу, но я могу сказать, что если вы заблудились, вы можете найти путь назад, если верите в себя и настойчиво работаете. Вы можете предоставить себе достоинство, репетируя свою страсть и свое ремесло, подталкивая себя к новым высотам - вы можете поднять себя вверх, даже если это займет некоторое время", - продолжила она.

В заключение она поблагодарила всех, кто пришел на концерт и заверила, что никогда не забудет этот момент.

"Спасибо Рио за то, что дождался моего возвращения. Спасибо вам, маленькие монстры по всему миру. Я люблю вас. Я никогда не забуду этот момент. Лапки вверх, маленькие монстры. Обригада. С любовью, мама-монстр", - завершила свое обращение Леди Гага.

Попытка теракта на концерте Леди Гага в Рио-де Жанейро

Бразильская полиция заявила, что предотвратила взрыв, который был запланирован на концерте Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро в сотрудничестве с министерством юстиции заявила, что подозреваемые набрали участников для осуществления атак с использованием самодельных взрывчатых веществ. План был направлен на получение популярности в социальных сетях.

Ответственный за план и подросток были арестованы, сообщила полиция на X.

На концерте собралось более двух миллионов человек, вход на который был бесплатным. Полиция заявила, что группа, спланировавшая атаку, распространяла разжигание ненависти, в основном в отношении детей, подростков и сообщества ЛГБТК+.

Подозреваемый в организации теракта был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, а подросток был задержан за хранение детской порнографии в Рио.

Ответственные также пропагандировали радикализацию подростков, включая членовредительство. Министерство юстиции заявило, что подозреваемые назвали себя фанатами Леди Гаги, широко известными как "Маленькие монстры".

Полиция выдала ордера на обыск в штатах Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Сан-Паулу, а также были изъяты электронные устройства и другие материалы.

"Операция Fake Monster" была начата после получения информации от разведки полиции штата Рио, которая раскрыла онлайн-группы, поощряющие насилие среди подростков с использованием кодированного языка и экстремистской символики.

Команда Гаги отметила, что они сотрудничали с правоохранительными органами во время планирования и проведения концерта, а также были уверены в принятых мерах безопасности.

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии04.05.25, 19:24 • 16925 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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