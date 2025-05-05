Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

Цього тижня, з 5 по 11 травня, очікується ретроградний Плутон і міні-парад планет. Як ці події вплинуть на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

"З понеділка, 6 травня, починається ретроградний рух Плутона у 2-му градусі Водолія. Цей період триватиме до 12 жовтня 2025 року. Хоча ефекти ретроградного Плутона не відчуваються одразу, він запускає глибокі процеси внутрішньої трансформації, очищення, перегляду влади, контролю та енергетичних зв’язків — як у нашому особистому житті, так і в суспільстві загалом.

На глобальному рівні це може призвести до розкриття прихованого, змін у владних структурах, появи нових форм соціального контролю або бунтів проти нього", - заявила Базиленко.

Міні-парад планет і ментальна активність

Цього тижня триває міні-парад планет на межі двох знаків — Риб і Овна. У ньому беруть участь Венера, Нептун, Сатурн та кармічний вузол Раху. Ця конфігурація активує духовне зростання, творче натхнення, емоційну глибину й здатність до внутрішнього оновлення.

Парад перебуває в гармонії з Ураном, утворюючи секстиль — це відкриває можливості для інсайтів, проривів у почуттях, творчості та інноваціях. Можливі раптові рішення, які змінять ваш внутрішній стан і хід подій.

Меркурій та інтелектуальна енергія

Упродовж тижня Меркурій перебуває в знаку Овна.

Це активна фаза для:

• підписання угод;

• розумової роботи;

• початку навчання, переговорів, комунікацій.

З неділі, 12 травня, Меркурій переходить у Тельця, і темп знижується, але стабільність зростає. Це сприятиме реалізації задумів у спокійнішому, практичному ритмі.

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Венера, фінанси і почуття

5 та 6 травня відбувається точний секстиль між Плутоном і Венерою. Це час:

• зміцнення стосунків і довіри;

• глибокої емоційної близькості;

• творчих проривів і вдалих фінансових кроків.

Цей аспект підсилює любовну енергію, гармонізує особисті стосунки і створює чудові умови для початку нового бізнесу чи фінансових проєктів.

Ритми Місяця

5 травня

До вечора Місяць у Леві, в гармонії з Меркурієм і Юпітером — час для активності та самореалізації.

З 21:00 — перехід у Діву, енергія стає врівноваженою, практичною.

7 травня

Квадрат Місяця в Діві до Юпітера — високі амбіції, можливе порушення балансу в комунікації. Орієнтуйтесь на спокій і доброзичливість.

8–10 травня

Місяць у Терезах. Незважаючи на прагнення до гармонії, 8 травня відбуваються напружені аспекти до міні-параду планет і квадрат до Юпітера, що викличе емоційне напруження, різкість у спілкуванні.

У другій половині дня — квадрат до Плутона. Період потенційно конфліктний.

10 (з 23:00) – 11 травня

Місяць переходить у Скорпіон. У ніч на 11 травня формуються гострі аспекти до Меркурія, Плутона та пізніше — до Марса. Це може спричинити тривожність, агресивність, безсоння. Бережіть нервову систему.

Висновок тижня

Цей тиждень відкриває глибокий і тривалий ретроградний цикл Плутона, але його вплив буде поступовим. Головні активні планети дають нам потужний імпульс для дій — особливо в особистих справах, творчості та бізнесі.

Венера у сприятливих аспектах підсилює гармонію у стосунках, сприяє зустрічам, які мають глибоке значення, а також підтримує фінансові ініціативи.

Поки Місяць росте, варто запускати проєкти, шукати нові ідеї, будувати зв'язки. Але ближче до вихідних емоції можуть вийти з-під контролю — уникайте різких рішень та конфліктів.

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Гороскоп за знаками Зодіаку 5 – 11 травня 2025 року

Овен

Ваша енергія б’є через край. Встигайте просувати ідеї, проводити переговори, розпочинати нове. Успішний час для самопрезентації та ділових ініціатив. Але ближче до вихідних варто пригальмувати — емоції можуть завадити логіці.

Телець

Фокус зміщується всередину. Плутон активізує підсвідомі страхи — не бійтеся їх досліджувати. Із кінця тижня Меркурій додасть вам впевненості у словах. Сприятливий період для фінансів і романтики.

Близнюки

Тиждень підходить для розширення кола спілкування, переговорів, реклами й творчих презентацій. Можливі яскраві ідеї та нові контакти. Але ближче до вихідних — пауза: менше говоріть, більше слухайте.

Рак

У вас чудовий тиждень для реалізації всіх задуманих планів. Ви відчуєте підтримку однодумців, зміцните впевненість у своїх цілях і зможете вибудувати міцні внутрішні орієнтири та стратегії.

Лев

Перша половина тижня — час активності та визнання. Відкриваються кар’єрні можливості, успіх у справах і публічних виступах. У вихідні — будьте уважні у стосунках, можливі емоційні перепади.

Діва

Чудовий період для системної роботи, навчання, коригування планів. У середині тижня не піддавайтеся дратівливості — Луна і Юпітер можуть розхитати ваш спокій. Займайтеся тим, що дає ясність і користь.

Терези

Тиждень може принести зміни у професійній сфері. Можлива зміна роботи або напряму, з’являться нові пропозиції. Ви переконливі — використовуйте це у діловому спілкуванні.

Скорпіон

Головна тема — налагодження стосунків з оточенням. Також — успіх у бізнесі через партнерські зв’язки. У вихідні тримайте емоції під контролем — можливі спалахи роздратування чи втома.

Стрілець

Потужна активність, блискавичні рішення, готовність ризикувати заради результату. Тиждень може дати імпульс у проєктах та стосунках. Головне — не вигоріти.

Козеріг

Час для внутрішнього відпочинку й відновлення. Шукайте ресурс у тиші, природі, творчості. Можливі сильні почуття та нові знайомства, якщо ви готові до відкритості та довіри.

Водолій

Ви у центрі трансформацій. Починається переосмислення себе, своїх цілей і родових сценаріїв. Не дивуйтеся, якщо на поверхню вийдуть сімейні теми — це шанс звільнитися від минулих обмежень.

Риби

Натхненний і насичений тиждень. Велика активність, важливі знайомства та доленосні зустрічі. Довіряйте інтуїції й будьте відкриті до нового — це може змінити вашу реальність.

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