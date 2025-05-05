$41.590.00
47.080.00
ukenru
Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив
06:29 • 1794 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
06:08 • 8654 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 85920 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 137705 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 143950 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 94401 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 91999 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 97397 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 65999 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 78103 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1м/с
64%
745 мм
Популярные новости

Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров

4 мая, 21:33 • 14322 просмотра

В Украине готовятся к легализации множественного гражданства до конца 2025 года

4 мая, 21:54 • 10281 просмотра

Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение

4 мая, 22:18 • 9790 просмотра

Хуситы угрожают полной воздушной блокадой Израиля, атакуя аэропорты

4 мая, 23:54 • 4154 просмотра

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

01:07 • 10903 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

06:29 • 1798 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

06:08 • 8670 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 143954 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 69727 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 100093 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 14605 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 32695 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 46476 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 97401 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 44622 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

Киев • УНН

 • 5842 просмотра

С 6 мая Плутон становится ретроградным, запуская изменения. Мини-парад планет активирует духовный рост и творчество, а Венера гармонизирует отношения и поддержит финансы.

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

На этой неделе, с 5 по 11 мая, ожидается ретроградный Плутон и мини-парад планет.  Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака -  специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.   

"С понедельника, 6 мая, начинается ретроградное движение Плутона во 2-м градусе Водолея. Этот период продлится до 12 октября 2025 года. Хотя эффекты ретроградного Плутона не ощущаются сразу, он запускает глубокие процессы внутренней трансформации, очищения, пересмотра власти, контроля и энергетических связей — как в нашей личной жизни, так и в обществе в целом.

На глобальном уровне это может привести к раскрытию скрытого, изменениям во властных структурах, появлению новых форм социального контроля или бунтов против него", - заявила Базиленко.

Мини-парад планет и ментальная активность

На этой неделе продолжается мини-парад планет на границе двух знаков — Рыб и Овна. В нем участвуют Венера, Нептун, Сатурн и кармический узел Раху. Эта конфигурация активирует духовный рост, творческое вдохновение, эмоциональную глубину и способность к внутреннему обновлению.

Парад находится в гармонии с Ураном, образуя секстиль — это открывает возможности для инсайтов, прорывов в чувствах, творчестве и инновациях. Возможны внезапные решения, которые изменят ваше внутреннее состояние и ход событий.

Меркурий и интеллектуальная энергия

В течение недели Меркурий находится в знаке Овна.

Это активная фаза для:

• подписания соглашений;

• умственной работы;

• начала обучения, переговоров, коммуникаций.

С воскресенья, 12 мая, Меркурий переходит в Тельца, и темп снижается, но стабильность возрастает. Это будет способствовать реализации замыслов в более спокойном, практичном ритме.

Исследователи обнаружили новую планету с "хвостом", год на которой проходит за 30,5 часов23.04.25, 17:31 • 7613 просмотров

Венера, финансы и чувства

5 и 6 мая происходит точный секстиль между Плутоном и Венерой. Это время:

• укрепления отношений и доверия;

• глубокой эмоциональной близости;

• творческих прорывов и удачных финансовых шагов.

Этот аспект усиливает любовную энергию, гармонизирует личные отношения и создает прекрасные условия для начала нового бизнеса или финансовых проектов.

Ритмы Луны

5 мая

До вечера Луна во Льве, в гармонии с Меркурием и Юпитером — время для активности и самореализации.

С 21:00 — переход в Деву, энергия становится уравновешенной, практичной.

7 мая

Квадрат Луны в Деве к Юпитеру — высокие амбиции, возможно нарушение баланса в коммуникации. Ориентируйтесь на спокойствие и доброжелательность.

8–10 мая

Луна в Весах. Несмотря на стремление к гармонии, 8 мая происходят напряженные аспекты к мини-параду планет и квадрат к Юпитеру, что вызовет эмоциональное напряжение, резкость в общении.

Во второй половине дня — квадрат к Плутону. Период потенциально конфликтный.

10 (с 23:00) – 11 мая

Луна переходит в Скорпион. В ночь на 11 мая формируются острые аспекты к Меркурию, Плутону и позже — к Марсу. Это может вызвать тревожность, агрессивность, бессонницу. Берегите нервную систему.

Вывод недели

Эта неделя открывает глубокий и длительный ретроградный цикл Плутона, но его влияние будет постепенным. Главные активные планеты дают нам мощный импульс для действий — особенно в личных делах, творчестве и бизнесе.

Венера в благоприятных аспектах усиливает гармонию в отношениях, способствует встречам, которые имеют глубокое значение, а также поддерживает финансовые инициативы.

Пока Луна растет, стоит запускать проекты, искать новые идеи, строить связи. Но ближе к выходным эмоции могут выйти из-под контроля — избегайте резких решений и конфликтов.

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование08.04.25, 14:57 • 163462 просмотра

Гороскоп по знакам Зодиака 5 – 11 мая 2025 года

Овен

Ваша энергия бьет через край. Успевайте продвигать идеи, проводить переговоры, начинать новое. Успешное время для самопрезентации и деловых инициатив. Но ближе к выходным стоит притормозить — эмоции могут помешать логике.

Телец

Фокус смещается внутрь. Плутон активизирует подсознательные страхи — не бойтесь их исследовать. С конца недели Меркурий придаст вам уверенности в словах. Благоприятный период для финансов и романтики.

Близнецы

Неделя подходит для расширения круга общения, переговоров, рекламы и творческих презентаций. Возможны яркие идеи и новые контакты. Но ближе к выходным — пауза: меньше говорите, больше слушайте.

Рак

У вас отличная неделя для реализации всех задуманных планов. Вы почувствуете поддержку единомышленников, укрепите уверенность в своих целях и сможете выстроить прочные внутренние ориентиры и стратегии.

Лев

Первая половина недели — время активности и признания. Открываются карьерные возможности, успех в делах и публичных выступлениях. В выходные — будьте внимательны в отношениях, возможны эмоциональные перепады.

Дева

Прекрасный период для системной работы, обучения, корректировки планов. В середине недели не поддавайтесь раздражительности — Луна и Юпитер могут расшатать ваше спокойствие. Занимайтесь тем, что дает ясность и пользу.

Весы

Неделя может принести изменения в профессиональной сфере. Возможна смена работы или направления, появятся новые предложения. Вы убедительны — используйте это в деловом общении.

Скорпион

Главная тема — налаживание отношений с окружающими. Также — успех в бизнесе через партнерские связи. В выходные держите эмоции под контролем — возможны вспышки раздражения или усталость.

Стрелец

Мощная активность, молниеносные решения, готовность рисковать ради результата. Неделя может дать импульс в проектах и отношениях. Главное — не выгореть.

Козерог

Время для внутреннего отдыха и восстановления. Ищите ресурс в тишине, природе, творчестве. Возможны сильные чувства и новые знакомства, если вы готовы к открытости и доверию.

Водолей

Вы в центре трансформаций. Начинается переосмысление себя, своих целей и родовых сценариев. Не удивляйтесь, если на поверхность выйдут семейные темы — это шанс освободиться от прошлых ограничений.

Рыбы

Вдохновенная и насыщенная неделя. Большая активность, важные знакомства и судьбоносные встречи. Доверяйте интуиции и будьте открыты к новому — это может изменить вашу реальность.

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.25, 11:51 • 171884 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществопубликации
Марс
Brent
$59.44
Bitcoin
$94,731.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.79
Золото
$3,267.80
Ethereum
$1,816.69