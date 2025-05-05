Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

На этой неделе, с 5 по 11 мая, ожидается ретроградный Плутон и мини-парад планет. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"С понедельника, 6 мая, начинается ретроградное движение Плутона во 2-м градусе Водолея. Этот период продлится до 12 октября 2025 года. Хотя эффекты ретроградного Плутона не ощущаются сразу, он запускает глубокие процессы внутренней трансформации, очищения, пересмотра власти, контроля и энергетических связей — как в нашей личной жизни, так и в обществе в целом.

На глобальном уровне это может привести к раскрытию скрытого, изменениям во властных структурах, появлению новых форм социального контроля или бунтов против него", - заявила Базиленко.

Мини-парад планет и ментальная активность

На этой неделе продолжается мини-парад планет на границе двух знаков — Рыб и Овна. В нем участвуют Венера, Нептун, Сатурн и кармический узел Раху. Эта конфигурация активирует духовный рост, творческое вдохновение, эмоциональную глубину и способность к внутреннему обновлению.

Парад находится в гармонии с Ураном, образуя секстиль — это открывает возможности для инсайтов, прорывов в чувствах, творчестве и инновациях. Возможны внезапные решения, которые изменят ваше внутреннее состояние и ход событий.

Меркурий и интеллектуальная энергия

В течение недели Меркурий находится в знаке Овна.

Это активная фаза для:

• подписания соглашений;

• умственной работы;

• начала обучения, переговоров, коммуникаций.

С воскресенья, 12 мая, Меркурий переходит в Тельца, и темп снижается, но стабильность возрастает. Это будет способствовать реализации замыслов в более спокойном, практичном ритме.

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Венера, финансы и чувства

5 и 6 мая происходит точный секстиль между Плутоном и Венерой. Это время:

• укрепления отношений и доверия;

• глубокой эмоциональной близости;

• творческих прорывов и удачных финансовых шагов.

Этот аспект усиливает любовную энергию, гармонизирует личные отношения и создает прекрасные условия для начала нового бизнеса или финансовых проектов.

Ритмы Луны

5 мая

До вечера Луна во Льве, в гармонии с Меркурием и Юпитером — время для активности и самореализации.

С 21:00 — переход в Деву, энергия становится уравновешенной, практичной.

7 мая

Квадрат Луны в Деве к Юпитеру — высокие амбиции, возможно нарушение баланса в коммуникации. Ориентируйтесь на спокойствие и доброжелательность.

8–10 мая

Луна в Весах. Несмотря на стремление к гармонии, 8 мая происходят напряженные аспекты к мини-параду планет и квадрат к Юпитеру, что вызовет эмоциональное напряжение, резкость в общении.

Во второй половине дня — квадрат к Плутону. Период потенциально конфликтный.

10 (с 23:00) – 11 мая

Луна переходит в Скорпион. В ночь на 11 мая формируются острые аспекты к Меркурию, Плутону и позже — к Марсу. Это может вызвать тревожность, агрессивность, бессонницу. Берегите нервную систему.

Вывод недели

Эта неделя открывает глубокий и длительный ретроградный цикл Плутона, но его влияние будет постепенным. Главные активные планеты дают нам мощный импульс для действий — особенно в личных делах, творчестве и бизнесе.

Венера в благоприятных аспектах усиливает гармонию в отношениях, способствует встречам, которые имеют глубокое значение, а также поддерживает финансовые инициативы.

Пока Луна растет, стоит запускать проекты, искать новые идеи, строить связи. Но ближе к выходным эмоции могут выйти из-под контроля — избегайте резких решений и конфликтов.

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Гороскоп по знакам Зодиака 5 – 11 мая 2025 года

Овен

Ваша энергия бьет через край. Успевайте продвигать идеи, проводить переговоры, начинать новое. Успешное время для самопрезентации и деловых инициатив. Но ближе к выходным стоит притормозить — эмоции могут помешать логике.

Телец

Фокус смещается внутрь. Плутон активизирует подсознательные страхи — не бойтесь их исследовать. С конца недели Меркурий придаст вам уверенности в словах. Благоприятный период для финансов и романтики.

Близнецы

Неделя подходит для расширения круга общения, переговоров, рекламы и творческих презентаций. Возможны яркие идеи и новые контакты. Но ближе к выходным — пауза: меньше говорите, больше слушайте.

Рак

У вас отличная неделя для реализации всех задуманных планов. Вы почувствуете поддержку единомышленников, укрепите уверенность в своих целях и сможете выстроить прочные внутренние ориентиры и стратегии.

Лев

Первая половина недели — время активности и признания. Открываются карьерные возможности, успех в делах и публичных выступлениях. В выходные — будьте внимательны в отношениях, возможны эмоциональные перепады.

Дева

Прекрасный период для системной работы, обучения, корректировки планов. В середине недели не поддавайтесь раздражительности — Луна и Юпитер могут расшатать ваше спокойствие. Занимайтесь тем, что дает ясность и пользу.

Весы

Неделя может принести изменения в профессиональной сфере. Возможна смена работы или направления, появятся новые предложения. Вы убедительны — используйте это в деловом общении.

Скорпион

Главная тема — налаживание отношений с окружающими. Также — успех в бизнесе через партнерские связи. В выходные держите эмоции под контролем — возможны вспышки раздражения или усталость.

Стрелец

Мощная активность, молниеносные решения, готовность рисковать ради результата. Неделя может дать импульс в проектах и отношениях. Главное — не выгореть.

Козерог

Время для внутреннего отдыха и восстановления. Ищите ресурс в тишине, природе, творчестве. Возможны сильные чувства и новые знакомства, если вы готовы к открытости и доверию.

Водолей

Вы в центре трансформаций. Начинается переосмысление себя, своих целей и родовых сценариев. Не удивляйтесь, если на поверхность выйдут семейные темы — это шанс освободиться от прошлых ограничений.

Рыбы

Вдохновенная и насыщенная неделя. Большая активность, важные знакомства и судьбоносные встречи. Доверяйте интуиции и будьте открыты к новому — это может изменить вашу реальность.

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