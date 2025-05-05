Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Киев • УНН
С 6 мая Плутон становится ретроградным, запуская изменения. Мини-парад планет активирует духовный рост и творчество, а Венера гармонизирует отношения и поддержит финансы.
На этой неделе, с 5 по 11 мая, ожидается ретроградный Плутон и мини-парад планет. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
"С понедельника, 6 мая, начинается ретроградное движение Плутона во 2-м градусе Водолея. Этот период продлится до 12 октября 2025 года. Хотя эффекты ретроградного Плутона не ощущаются сразу, он запускает глубокие процессы внутренней трансформации, очищения, пересмотра власти, контроля и энергетических связей — как в нашей личной жизни, так и в обществе в целом.
На глобальном уровне это может привести к раскрытию скрытого, изменениям во властных структурах, появлению новых форм социального контроля или бунтов против него", - заявила Базиленко.
Мини-парад планет и ментальная активность
На этой неделе продолжается мини-парад планет на границе двух знаков — Рыб и Овна. В нем участвуют Венера, Нептун, Сатурн и кармический узел Раху. Эта конфигурация активирует духовный рост, творческое вдохновение, эмоциональную глубину и способность к внутреннему обновлению.
Парад находится в гармонии с Ураном, образуя секстиль — это открывает возможности для инсайтов, прорывов в чувствах, творчестве и инновациях. Возможны внезапные решения, которые изменят ваше внутреннее состояние и ход событий.
Меркурий и интеллектуальная энергия
В течение недели Меркурий находится в знаке Овна.
Это активная фаза для:
• подписания соглашений;
• умственной работы;
• начала обучения, переговоров, коммуникаций.
С воскресенья, 12 мая, Меркурий переходит в Тельца, и темп снижается, но стабильность возрастает. Это будет способствовать реализации замыслов в более спокойном, практичном ритме.
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Венера, финансы и чувства
5 и 6 мая происходит точный секстиль между Плутоном и Венерой. Это время:
• укрепления отношений и доверия;
• глубокой эмоциональной близости;
• творческих прорывов и удачных финансовых шагов.
Этот аспект усиливает любовную энергию, гармонизирует личные отношения и создает прекрасные условия для начала нового бизнеса или финансовых проектов.
Ритмы Луны
5 мая
До вечера Луна во Льве, в гармонии с Меркурием и Юпитером — время для активности и самореализации.
С 21:00 — переход в Деву, энергия становится уравновешенной, практичной.
7 мая
Квадрат Луны в Деве к Юпитеру — высокие амбиции, возможно нарушение баланса в коммуникации. Ориентируйтесь на спокойствие и доброжелательность.
8–10 мая
Луна в Весах. Несмотря на стремление к гармонии, 8 мая происходят напряженные аспекты к мини-параду планет и квадрат к Юпитеру, что вызовет эмоциональное напряжение, резкость в общении.
Во второй половине дня — квадрат к Плутону. Период потенциально конфликтный.
10 (с 23:00) – 11 мая
Луна переходит в Скорпион. В ночь на 11 мая формируются острые аспекты к Меркурию, Плутону и позже — к Марсу. Это может вызвать тревожность, агрессивность, бессонницу. Берегите нервную систему.
Вывод недели
Эта неделя открывает глубокий и длительный ретроградный цикл Плутона, но его влияние будет постепенным. Главные активные планеты дают нам мощный импульс для действий — особенно в личных делах, творчестве и бизнесе.
Венера в благоприятных аспектах усиливает гармонию в отношениях, способствует встречам, которые имеют глубокое значение, а также поддерживает финансовые инициативы.
Пока Луна растет, стоит запускать проекты, искать новые идеи, строить связи. Но ближе к выходным эмоции могут выйти из-под контроля — избегайте резких решений и конфликтов.
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Гороскоп по знакам Зодиака 5 – 11 мая 2025 года
Овен
Ваша энергия бьет через край. Успевайте продвигать идеи, проводить переговоры, начинать новое. Успешное время для самопрезентации и деловых инициатив. Но ближе к выходным стоит притормозить — эмоции могут помешать логике.
Телец
Фокус смещается внутрь. Плутон активизирует подсознательные страхи — не бойтесь их исследовать. С конца недели Меркурий придаст вам уверенности в словах. Благоприятный период для финансов и романтики.
Близнецы
Неделя подходит для расширения круга общения, переговоров, рекламы и творческих презентаций. Возможны яркие идеи и новые контакты. Но ближе к выходным — пауза: меньше говорите, больше слушайте.
Рак
У вас отличная неделя для реализации всех задуманных планов. Вы почувствуете поддержку единомышленников, укрепите уверенность в своих целях и сможете выстроить прочные внутренние ориентиры и стратегии.
Лев
Первая половина недели — время активности и признания. Открываются карьерные возможности, успех в делах и публичных выступлениях. В выходные — будьте внимательны в отношениях, возможны эмоциональные перепады.
Дева
Прекрасный период для системной работы, обучения, корректировки планов. В середине недели не поддавайтесь раздражительности — Луна и Юпитер могут расшатать ваше спокойствие. Занимайтесь тем, что дает ясность и пользу.
Весы
Неделя может принести изменения в профессиональной сфере. Возможна смена работы или направления, появятся новые предложения. Вы убедительны — используйте это в деловом общении.
Скорпион
Главная тема — налаживание отношений с окружающими. Также — успех в бизнесе через партнерские связи. В выходные держите эмоции под контролем — возможны вспышки раздражения или усталость.
Стрелец
Мощная активность, молниеносные решения, готовность рисковать ради результата. Неделя может дать импульс в проектах и отношениях. Главное — не выгореть.
Козерог
Время для внутреннего отдыха и восстановления. Ищите ресурс в тишине, природе, творчестве. Возможны сильные чувства и новые знакомства, если вы готовы к открытости и доверию.
Водолей
Вы в центре трансформаций. Начинается переосмысление себя, своих целей и родовых сценариев. Не удивляйтесь, если на поверхность выйдут семейные темы — это шанс освободиться от прошлых ограничений.
Рыбы
Вдохновенная и насыщенная неделя. Большая активность, важные знакомства и судьбоносные встречи. Доверяйте интуиции и будьте открыты к новому — это может изменить вашу реальность.
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