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MIM-104 Patriot

Исследователи обнаружили новую планету с "хвостом", год на которой проходит за 30,5 часов

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

На расстоянии 140 световых лет от Земли обнаружена экзопланета BD+05 4868 Ab с девятимиллионным километровым "хвостом" из обломков. Год на планете длится всего 30,5 часов, и она постепенно разрушается.

Исследователи обнаружили новую планету с "хвостом", год на которой проходит за 30,5 часов

На расстоянии 140 световых лет от Земли астрономы случайно обнаружили планету с "хвостом", который состоит из обломков и имеет длину почти 9 млн километров. Это может свидетельствовать о том, что она разрушается уже в течение миллионов лет. Время на обнаруженном небесном теле течет в несколько раз быстрее, чем на Земле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Интересную находку отыскала команда исследователей под руководством Массачусетского технологического института с помощью НАСА в созвездии Пегаса.

"Мы не искали такую планету. Я случайно заметил этот сигнал, который выглядел очень необычным", - сказал Марк Хон, ведущий автор статьи в Astrophysical Journal Letters.

Ученые предположили, что странная экзопланета быстро разваливается из-за того, что главная звезда, вокруг которой планета вращается, находится настолько близко, что фактически расплавляет ее, оставляя длинный хвост пыли.

Издание отмечает, что с каждым оборотом планета теряет объем горной породы, который примерно равен Эвересту. С такой скоростью небесное тело может полностью распасться за 1-2 млн лет.

Другие планеты с "хвостами"

До сих пор было известно лишь о трех других планетах с хвостами, все из которых открыты более десяти лет назад. Обнаруженное небесное тело существенно отличается от них благодаря размеру своего хвоста и яркости своей главной звезды. Последнее в свою очередь облегчает наблюдение за планетой с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, которое исследователи планируют продолжить этим летом. Ученые хотят изучить особенности хвоста и определить из чего состоит планета.

Сейчас исследователи просматривают данные TESS, надеясь найти больше планет с хвостами.

Что известно об обнаруженной планете

Как отмечает издание, уже известно, что экзопланета (кодовое имя BD+05 4868 Ab) имеет размер, равный Меркурию и вращается вокруг своей звезды каждые 30,5 часа, то есть ее год лишь немного длиннее дня на Земле.

А также известно о том, что частицы пыли в хвосте довольно большие и имеют размер песчинки. Команда считает, что звезда уничтожала планету в течение миллиардов лет.

Миниатюрный размер планеты указывает на то, что она имеет достаточную силу притяжения, чтобы удержаться на своей орбите.

Следы жизни за пределами Солнечной системы: ученые обнаружили странные вещества в атмосфере гигантской планеты17.04.25, 20:13 • 10960 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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