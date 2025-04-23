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Дослідники виявили нову планету із "хвостом", рік на якій минає за 30,5 годин

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

На відстані 140 світлових років від Землі виявлено екзопланету BD+05 4868 Ab з дев'ятимільйонним кілометровим "хвостом" з уламків. Рік на планеті триває лише 30,5 годин, і вона поступово руйнується.

Дослідники виявили нову планету із "хвостом", рік на якій минає за 30,5 годин

На відстані 140 світлових років від Землі астрономи випадково виявили планету із "хвостом", який складається з уламків та має довжину майже 9 млн кілометрів. Це може свідчити про те, що вона руйнується вже протягом мільйонів років. Час на виявленому небесному тілі плине у декілька разів швидше, ніж на Землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Mashable.

Деталі

Цікаву знахідку відшукала команда дослідників під керівництвом Массачусетського технологічного інституту за допомогою НАСА у сузір’ї Пегаса.

"Ми не шукали такої планети. Я випадково помітив цей сигнал, який виглядав дуже незвичним", - сказав Марк Хон, провідний автор статті в Astrophysical Journal Letters.

Вчені припустили, що дивна екзопланета швидко розвалюється через те, що головна зірка, навколо якої планета обертається, знаходиться настільки близько, що фактично розплавляє її, залишаючи довгий хвіст пилу.

Видання зазначає, що з кожним обертом планета втрачає об’єм гірської породи, який приблизно дорівнює Евересту. З такою швидкістю небесне тіло може повністю розпастися за 1-2 млн років.

Інші планета з "хвостами"

Досі було відомо лише про три інші планети з хвостами, усі з яких відкриті понад десять років тому. Виявлене небесне тіло суттєво відрізняється від них завдяки розміру свого хвоста та яскравістю своєї головної зірки. Останнє своєю чергою полегшує спостерігання за планетою за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, яке дослідники планують продовжити цього літа. Вчені хочуть вивчити особливості хвоста та визначити з чого складається планета.

Зараз дослідники переглядають дані TESS, сподіваючись знайти більше планет із хвостами.

Що відомо про виявлену планету

Як зазначає видання, вже відомо, що екзопланета (кодове ім'я BD+05 4868 Ab) має розмір, що дорівнює Меркурію й обертається навколо своєї зірки кожні 30,5 години, тобто її рік лише трохи довший за день на Землі.

А також відомо про те, що частинки пилу у хвості доволі великі й мають розмір піщинки. Команда вважає, що зірка знищувала планету протягом мільярдів років.

Мініатюрний розмір планети вказує на те, що вона має достатньої сили тяжіння, щоб утриматися на своїй орбіті.

Сліди життя поза межами Сонячної системи: вчені виявили дивні речовини в атмосфері гігантської планети17.04.25, 20:13 • 10960 переглядiв

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