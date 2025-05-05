Під Києвом собака напав на школярів, семеро дітей госпіталізовані

У Броварах на Київщині на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака напав на школярів. Семеро дітей наразі госпіталізовані, стан задовільний, мають травми легкого та середнього ступеня. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

Близько 13 години на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака вчинив напад на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів. За словами очевидців, тварина не схожа на безпритульну, швидше за все собака має господарів. Семеро дітей наразі госпіталізовані, стан задовільний, мають травми легкого та середнього ступеня. Усім надано необхідну медичну допомогу, проведено вакцинацію - написав мер.

Сапожко повідомив, що діти перебувають під постійним наглядом лікарів.

Повідомлено поліцію, фахівців Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень. Проводиться розслідування інциденту - зазначив він.

Доповнення

На Тернопільщині німецька вівчарка напала на 11-річну дівчинку, дитина в лікарні. Інцидент стався наприкінці березня 2025 року: слідчо-оперативна група встановила, що на школярку на вулиці в Почаєві накинувся собака породи німецька вівчарка.