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Под Киевом собака напала на школьников, семеро детей госпитализированы

Киев • УНН

 • 2370 просмотра

В Броварах неизвестная собака напала на детей возле лицеев. Семеро школьников госпитализированы с травмами, им оказывается вся необходимая помощь.

Под Киевом собака напала на школьников, семеро детей госпитализированы

В Броварах Киевской области на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака напала на школьников. Семь детей сейчас госпитализированы, состояние удовлетворительное, имеют травмы легкой и средней степени. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

Около 13 часов на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака совершила нападение на школьников, которые вышли  после уроков из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не похоже на бездомное, скорее всего, у собаки есть хозяева. Семь детей сейчас госпитализированы, состояние удовлетворительное, имеют травмы легкой и средней степени. Всем оказана необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация

- написал мэр.

Сапожко сообщил, что дети находятся под постоянным наблюдением врачей.

Уведомлена полиция, специалисты Госпродпотребслужбы и отдела лабораторных исследований. Проводится расследование инцидента

- отметил он.

Дополнение

В Тернопольской области немецкая овчарка напала на 11-летнюю девочку, ребенок в больнице. Инцидент произошел в конце марта 2025 года: следственно-оперативная группа установила, что на школьницу на улице в Почаеве набросилась собака породы немецкая овчарка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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