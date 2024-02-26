"Десять років не зломили волю кримськотатарського народу" - Меджліс в день спротиву російській окупації Криму

Десять років тимчасової окупації Криму не зломили волю значної частини жителів Криму різних національностей, які здійснюють ненасильницький спротив російської окупації. Про це йдеться у заяві президії Меджлісу кримськотатарського народу з нагоди Дня спротиву російській окупації Криму, яку опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, Меджліс і далі сприятиме якнайшвидшому звільненню Криму від російських загарбників, передає УНН.

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Як зазначається, захоплення Криму у 2014 році планувалося росією як початок встановлення контролю над усією Україною.

Вторгнення росії до Криму готувалося роками: від системної зачистки інформаційного простору і інфільтрації російських агентів в органи державної влади та управління до "демонізації кримськотатарського народу."

У лютому 2014 року кремль був упевнений, що за першою ж його командою, потужна мережа російських агентів в державних органах і силових структурах за допомоги п'ятої колони з місцевих жителів, забезпечать бажану для москви картинку нібито підтримки Верховною Радою Криму рішень, спрямованих на відторгнення Криму від України.

26 лютого 2014 року близько 20 тисяч учасників Всекримського мирного мітингу на підтримку територіальної цілісності України, зорганізованого Меджлісом кримськотатарського народу, своєю рішучістю і мужністю зірвали плани кремля, підтвердивши на весь світ, що Крим є невід'ємною складовою частиною України та батьківщиною кримськотатарського народу - йдеться у заяві Меджлісу.

Втім, як вказали в Меджліс, громадянське суспільство Криму, яке 26 лютого 2014 року дало "гідну відсіч кремлівським агентам, так і не дочекалось рішучих дій правоохоронних та спеціальних структур України, спрямованих на захист державного суверенітету країни".

Бездіяльність органів державної влади і управління України, обумовлена внутрішньою боротьбою політичних сил і їх лідерів за розподіл посад і міністерств, надала можливості росії розпочати в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року захоплення стратегічних об'єктів Криму та блокування військових частин та підрозділів ЗСУ по всій території Кримського півострова - йдеться у заяві.

Як повідомляється, за 10 років окупації, росія перетворила Крим на військовий плацдарм, де відбуваються масові злочини проти жителів півострова- вбивства, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, посягання на інші основні свободи, включаючи свободу висловлення думок, свободу релігії або переконань.

Російські окупанти піддають цілеспрямованому переслідуванню кримськотатарський народ - корінний народ Криму, здійснюють політику, спрямовану на зміну демографічного та етнічного складу населення Криму, що є військовим злочином.

Він впаде: Буданов про Кримський міст

З 24 лютого 2024 року російська федерація використовує територію окупованого Криму для ведення повномасштабної війни на території материкової частини України. Кримський півострів перетворено на прифронтову територію, внаслідок чого виникли нові загрози для життя та здоров'я його жителів.

Насильницька мобілізація жителів окупованого Криму до російської армії стала ще одним міжнародним злочином, що вчиняються росією на півострові.

Проте десять років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними Українській державі і відданими своїй землі, здійснюючи ненасильницький спротив російської окупації - вказали у Меджлісі.

У лавах Збройних Сил України та інших спеціальних військових формувань зі зброєю в руках відстоюють суверенітет Української держави тисячі жителів Криму.

З нагоди Дня спротиву російській окупації Криму Меджліс кримськотатарського народу звернувся зі словами вдячності до всіх військовослужбовців Сил Оборони України , які наближають час визволення Криму.

"Меджліс кримськотатарського народу і далі здійснюватиме всі необхідні дії, що сприятимуть якнайшвидшому звільненню Криму від російських загарбників", - резюмували у заяві.

Сьогодні День спротиву російській окупації Криму