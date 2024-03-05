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Намагався підірвати пошту у Запоріжжі: затримано агента рф

Київ • УНН

 • 25172 перегляди

Агент російської військової розвідки намагався підірвати вибухівку у поштовому відділенні в Запоріжжі, але був затриманий під час спецоперації правоохоронців.

Намагався підірвати пошту у Запоріжжі: затримано агента рф

У результаті багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали агента воєнної розвідки рф, який намагався підірвати відділення пошти у Запоріжжі. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі

Як повідомляється, чоловік у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби, вказали в СБУ. 

Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів. Після отримання повідомлення про доставку "замовлення" на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка

- йдеться у повідомленні СБУ.

За даними відомства, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.

Правоохоронці  викрили чоловіка на етапі підготовки теракту.

Крім того, у ході розслідування СБУ встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

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Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Доповнення

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). 

Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого – мешканця з тимчасово окупованої частини регіону.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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