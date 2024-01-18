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Готував екологічний теракт на Одещині: правоохоронці затримали агента фсб

Готував екологічний теракт на Одещині: правоохоронці затримали агента фсб

Київ • УНН

 • 22992 перегляди

Затримано агента фсб, який допомогав рф здійснити авіаудар по складу токсичних речовин на Одещині, щоб спричинити екологічну катастрофу.

Правоохоронці затримали агента фсб, який намагався передати ворогу координати місць,  де зберігаються токсичні речовини на Одещині для подальних повітряних атак. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ. 

Деталі

Як зазначається, головним завданням агента рф було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.  Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку

- йдеться у повідомленні СБУ

Для збору інформації агент почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів.

Правоохоронці затримали його під час виконання ворожого завдання.

Доповнення

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь рф і отримувати за це "зарплату" від російської спецслужби.

Фігурант підтримував комунікацію з фсб через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти України. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Тетяна Краєвська

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