Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб

Правоохранители задержали агента фсб, который пытался передать врагу координаты мест, где хранятся токсичные вещества в Одесской области для подальных воздушных атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отмечается, главной задачей агента рф было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности склады и хранилища с пестицидами. Также он разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed. По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическое бедствие на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку - говорится в сообщении СБУ

Для сбора информации агент начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации "нужных" объектов.

Правоохранители задержали его во время выполнения вражеского задания.

Дополнение

По данным следствия, фигурантом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ.

В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу рф и получать за это "зарплату" от российской спецслужбы.

Фигурант поддерживал коммуникацию с фсб через популярный мессенджер, а для конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны.

Во время обысков у задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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