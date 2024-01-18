Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127832 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128089 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150927 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Новости по теме

Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб

Задержан агент фсб, который помогал рф осуществить авиаудар по складу токсичных веществ в Одесской области, чтобы вызвать экологическую катастрофу.

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Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб

Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов

российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.

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Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов

По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо

Российские войска увеличили активность по всему фронту в ОСГВ "Хортица", Силы обороны дают отпор.

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По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова, который во время российского вторжения живет за границей, может не найти политической поддержки, если вернется в Украину.

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Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"

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Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.

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Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки

В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной

Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.

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В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной

россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые

Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, попав в жилой дом, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

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россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые

Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.

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Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения

Российские войска 179 раз обстреляли Запорожскую область Украины за сутки, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры.

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Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения