Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб
Задержан агент фсб, который помогал рф осуществить авиаудар по складу токсичных веществ в Одесской области, чтобы вызвать экологическую катастрофу.
Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов
российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.
По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо
Российские войска увеличили активность по всему фронту в ОСГВ "Хортица", Силы обороны дают отпор.
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова, который во время российского вторжения живет за границей, может не найти политической поддержки, если вернется в Украину.
Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"
По словам инфекциониста Ольги Голубовской, "болезнь Х" - это термин, обозначающий потенциальную патологию с пандемическим потенциалом.
Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки
Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.
В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной
Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.
россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, попав в жилой дом, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.
Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана
Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.
Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения
Российские войска 179 раз обстреляли Запорожскую область Украины за сутки, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры.