Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф
Киев • УНН
Агент российской военной разведки пытался взорвать взрывчатку в почтовом отделении в Запорожье, но был задержан во время спецоперации правоохранителей.
В результате многоэтапной спецоперации правоохранители задержали агента военной разведки рф, который пытался взорвать отделение почты в Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Как сообщается, мужчина в собственном доме изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкцию для изготовления взрывчатки он получил от российской спецслужбы, указали в СБУ.
Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы потом отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов. После получения сообщения о доставке "заказа" на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка
По данным ведомства, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.
Правоохранители разоблачили мужчину на этапе подготовки теракта.
Кроме того, в ходе расследования СБУ установила, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.
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Полученную информацию он должен был передать агрессору для подготовки диверсий против Сил обороны или осуществления воздушных ударов.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
По данным следствия, вражеским пособником оказался местный житель. В начале 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру).
Для привлечения мужчины к негласному сотрудничеству российская спецслужба задействовала его знакомого - жителя с временно оккупированной части региона.
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