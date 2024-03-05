Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф

В результате многоэтапной спецоперации правоохранители задержали агента военной разведки рф, который пытался взорвать отделение почты в Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщается, мужчина в собственном доме изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкцию для изготовления взрывчатки он получил от российской спецслужбы, указали в СБУ.

Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы потом отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов. После получения сообщения о доставке "заказа" на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка - говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.

Правоохранители разоблачили мужчину на этапе подготовки теракта.

Кроме того, в ходе расследования СБУ установила, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

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Полученную информацию он должен был передать агрессору для подготовки диверсий против Сил обороны или осуществления воздушных ударов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

По данным следствия, вражеским пособником оказался местный житель. В начале 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру).

Для привлечения мужчины к негласному сотрудничеству российская спецслужба задействовала его знакомого - жителя с временно оккупированной части региона.