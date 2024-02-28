Трамп і Байден перемогли на праймеріз у штаті Мічиган
Київ • УНН
Трамп і Байден виграли свої праймеріз у Мічигані, причому Трамп збільшив свою перевагу над Ніккі Хейлі в боротьбі за республіканську номінацію, а Байден здобув важливу перемогу на боці демократів.
Колишній президент Трамп легко переміг на праймеріз Республіканської партії у вівторок у штаті Мічиган розширивши своє раннє домінування над конкуренткою Ніккі Хейлі. Про це пише The Hill, передає УНН.
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Зазначається, що Трамп виграв президентські праймеріз у штаті Мічиган всього через кілька днів після перемоги над Гейлі в її рідному штаті Південна Кароліна.
Водночас президент Байден перемігна праймеріз Демократичної партії в Мічигані, здобувши критичну перемогу.
Байден вигравав Мічиган ще в 2020 році, але нещодавно зазнав негативного впливу арабських американців у штаті через дії його адміністрації під час війни Ізраїлю та ХАМАС.
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