Трамп и Байден победили на праймериз в штате Мичиган

Бывший президент Трамп легко победил на праймериз Республиканской партии во вторник в штате Мичиган расширив свое раннее доминирование над конкуренткой Никки Хейли. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

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Отмечается, что Трамп выиграл президентские праймериз в штате Мичиган всего через несколько дней после победы над Хейли в ее родном штате Южная Каролина.

В то же время президент Байден победил праймериз Демократической партии в Мичигане, одержав критическую победу.

Байден выигрывал Мичиган еще в 2020 году, но недавно подвергся негативному влиянию арабских американцев в штате из-за действий его администрации во время войны Израиля и ХАМАС.

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