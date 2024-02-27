Байден нанес удар по Трампу относительно возраста: "Ему примерно столько же лет, сколько мне"

Президент США Джо Байден высказался о возрасте и остроте ума бывшего президента страны Дональда Трампа во время выступления в программе "Late Night With Seth Meyers" в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как отмечает издание, опросы показывают, что избиратели больше обеспокоены возрастом 81-летнего Байдена, чем 77-летнего кандидата на праймериз от Республиканской партии Трампа.

Однако, президент США заметил близость их возраста в интервью Сету Мейерсу из NBC.

"Вы должны взглянуть на другого парня. Ему примерно столько же лет, сколько мне", - сказал Байден.

"Но он не помнит имени своей жены", - добавил Байден, что, как пишет издание, является очевидной ссылкой на утверждение, что Трамп ошибочно назвал Меланию Трамп "Мерседес" на субботнем мероприятии Конференции консервативных политических действий (CPAC) - хотя некоторые сказали, что он имел в виду своего бывшего директора по стратегическим коммуникациям Белого дома и ведущую CPAC Мерседес Шлапп, которая отвергла эти предположения как "фейковые новости".

Байден сказал, что это "о том сколько лет вашим идеям", добавив: "Это парень, который хочет вернуть нас назад. Он хочет вернуть нас назад в деле "Роу против Уэйда". Он хочет вернуть нас назад в целом ряде вопросов то есть - 50-60 лет, они были твердыми американскими позициями".

Как указано, в целом Байден обсудил ряд тем во время своего незапланированного выступления в шоу, включая объявление о том, что Израиль согласился прекратить наступление на Газу во время мусульманского поста месяца Рамадан, на фоне того, как официальные лица работают над соглашением об освобождении остальных заложников, удерживаемых ХАМАС.

Мейерс также спросил Байдена о теории заговора, которая распространяется среди некоторых консерваторов о "тайных усилиях правительства" относительно того, чтобы Тейлор Свифт помогла ему победить на президентских выборах 2024 года. "Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что между вами и мисс Свифт существует активный заговор?" - спросил Мейерс.

"Откуда вы берете эту информацию, она секретная", - пошутил Байден, отметив, что Свифт поддержала его на пост президента в 2020 году.

Позже пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Ченг в заявлении, отправленном по электронной почте утром в понедельник, назвал Байдена "такой катастрофой, что он делает Джимми Картера похожим на эффективного президента".