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Байден завдав удару по Трампу щодо віку: "Йому приблизно стільки ж років, скільки мені"

Київ • УНН

 • 25817 перегляди

Під час інтерв'ю Байден розкритикував вік і гостроту розуму Трампа, заявивши, що "він не пам'ятає ім'я своєї дружини", очевидно, натякаючи на те, що Трамп назвав свою дружину Меланію "Мерседес" на заході CPAC.

Байден завдав удару по Трампу щодо віку: "Йому приблизно стільки ж років, скільки мені"

Президент США Джо Байден висловився про вік і гостроту розуму колишнього президента країни Дональда Трампа під час виступу в програмі "Late Night With Seth Meyers" у понеділок, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як зазначає видання, опитування показують, що виборці більше стурбовані віком 81-річного Байдена, ніж 77-річного кандидата на праймеріз від Республіканської партії Трампа.

Однак, президент США зауважив близькість їхнього віку в інтерв'ю Сету Меєрсу з NBC.

"Ви повинні поглянути на іншого хлопця. Йому приблизно стільки ж років, скільки мені", - сказав Байден.

"Але він не пам’ятає імені своєї дружини", - додав Байден, що, як пише видання, є очевидним посиланням на твердження, що Трамп помилково назвав Меланію Трамп "Мерседес" на суботньому заході Конференції консервативних політичних дій (CPAC) - хоча дехто сказав, що він мав на увазі свого колишнього директора зі стратегічних комунікацій Білого дому та ведучу CPAC Мерседес Шлапп, яка відкинула ці припущення як "фейкові новини".

Байден сказав, що це "про те скільки років вашим ідеям", додавши: "Це хлопець, який хоче повернути нас назад. Він хоче повернути нас назад у справі "Роу проти Вейда". Він хоче повернути нас назад у цілій низці питань тобто - 50-60 років, вони були твердими американськими позиціями".

Як вказано, загалом Байден обговорив низку тем під час свого незапланованого виступу в шоу, включно з оголошенням про те, що Ізраїль погодився припинити наступ на Газу під час мусульманського посту місяця Рамадан, на тлі того, як офіційні особи працюють над угодою щодо звільнення решти заручників, які утримуються ХАМАС.

Меєрс також запитав Байдена про теорію змови, яка поширюється серед деяких консерваторів про "таємні зусилля уряду" щодо того, щоб Тейлор Свіфт допомогла йому перемогти на президентських виборах 2024 року. "Чи можете ви підтвердити чи спростувати, що між вами та міс Свіфт існує активна змова?", - запитав Меєрс.

"Звідки ви берете цю інформацію, вона секретна", - пожартував Байден, зазначивши, що Свіфт підтримала його на посаду президента у 2020 році.

Пізніше прессекретар кампанії Трампа Стівен Ченг у заяві, надісланій електронною поштою вранці в понеділок, назвав Байдена "такою катастрофою, що він робить Джиммі Картера схожим на ефективного президента". 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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