Трамп перемагає на праймеріз у Неваді

Колишній президент Дональд Трамп переміг на республіканських президентських кокусах у Неваді в четвер. Він отримав майже 100 відсотків голосів виборців і зміг забезпечити собі щонайменше 25 з 26 голосів делегатів від штату. Останній серйозний суперник Трампа Ніккі Гейлі, колишній губернатор Південної Кароліни, балотувалася у вівторок, але отримала менше голосів, ніж варіант "жоден з вищезазначених".

Про це повідомляє УНН із посиланням на France24.

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Дональд Трамп переміг на праймеріз республіканців, його перемога в Неваді була очікуваною, оскільки його останнього помітного суперника не було в бюлетені.

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі фінішувала за варіантом "жоден із цих кандидатів".

За інформацією ЗМІ, Трамп виграє більшість, якщо не всіх, із 26 делегатів від штату. Йому потрібно зібрати 1215 делегатів, щоб офіційно отримати висунення від партії, і він може досягти цієї кількості в березні.

З Невади боротьба за перемогу на виборах від Республіканської партії переходить до праймеріз у Південній Кароліні, на батьківщині Хейлі, які відбудуться 24 лютого. Трамп залишається популярним у глибоко консервативному штаті, але Хейлі, яка двічі перемагала на виборах губернатора Південної Кароліни, сподівається, що її місцеве коріння дасть їй перевагу.

Трамп розраховує на масове залучення делегатів під час супервівторка 5 березня, що наблизить його до того, щоб стати ймовірним кандидатом від Республіканської партії.

Нагадаємо

Верховний суд США, схоже, відмовиться позбавляти Дональда Трампа права балотуватися в президенти в 2024 році через його участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня, ставлячи під сумнів те, що штати або Конгрес мають повноваження встановлювати такі стандарти.

Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічається з президентом США Джо Байденом, на тлі занепокоєння щодо блокування Конгресом нової допомоги Україні та необхідність продовження підтримки України у протистоянні з росією.