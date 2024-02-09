Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц встречается с президентом США Джо Байденом, на фоне беспокойства относительно блокирования Конгрессом новой помощи Украине и необходимости продолжения поддержки Украины в противостоянии с Россией.
Президент США Джо Байден в пятницу принимает канцлера Германии Олафа Шольца для переговорах, в период обеспокоенности в Европе относительно способности Белого дома выйти из тупика в Конгрессе, который блокирует новую помощь Украине, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
"Шольц прибыл в Вашингтон, готовый усилить замечания, которые сам Байден выдвигает уже несколько месяцев: победа россии в Украине поставила бы под угрозу Запад и его союзников. Он также хочет подчеркнуть, что Германия продолжает предоставлять надежное финансирование Украине, несмотря на бюджетные ограничения", - говорится в публикации.
Шольц, как указано, подчеркивает важность дебатов для Европы и за ее пределами, на фоне того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали новое финансирование США.
Накануне встречи в Белом доме Шольц заявил, что отказ от поддержки Киева будет иметь последствия за пределами Украины и может оказаться дороже для западных правительств в долгосрочной перспективе.
"Другие страны во всем мире внимательно наблюдают, чтобы увидеть, можно ли использовать эти разногласия и смогут ли кампании по дезинформации увенчаться успехом, - написал Шольц в статье в Wall Street Journal, опубликованной в четверг. - Мы должны доказать их неправоту, убедив граждан по обе стороны Атлантики, что победа россии сделает мир гораздо более опасным местом. Это также создаст нагрузку на наши бюджеты и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас".
Республиканцы на этой неделе заблокировали двухпартийный пакет по границе на сумму 118 долларов, который был привязан к финансированию Украины и помощи Израилю. Сенат в четверг проголосовал за начало работы над более узким пакетом мер, который будет включать примерно 60 миллиардов долларов для Украины и 35 миллиардов долларов для Израиля, но остаются сомнения относительно того, сможет ли он получить достаточную поддержку со стороны республиканцев для принятия, отмечает издание.
Немецкие официальные лица заявили, что Шольц намеревался использовать свое время в Вашингтоне, в частности, для того, чтобы привлечь внимание к тому, что Европейский Союз, состоящий из 27 членов, недавно сделал, чтобы помочь Украине, в частности проложив путь к переговорам о членстве Украины в ЕС, и отметил, что Германия планирует выделить более 7 миллиардов евро (7,5 миллиардов долларов) на поставки оружия, несмотря на внутренний бюджетный кризис.
Хизер Конли, президент Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне, заявила, что Шольц будет ждать услышать от Байдена о его "плане Б", если Конгресс продолжит спор о финансировании Украины.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден ясно даст понять Шольцу, что, несмотря на "дисфункцию" в Палате представителей по финансированию Украины, существует широкая двухпартийная поддержка для продолжения поддержки Киева.
"Официальные лица США также обеспокоены тем, что тупик с финансированием формирует стратегию москвы, отмечая всплеск ударов по украинской оборонно-промышленной базе", - пишет издание.
"Президент считает, что поддержка Украины имеет решающее значение, особенно сейчас, когда россия продолжает пытаться нанести удар по их оборонно-промышленной базе", - сказал Кирби.
Шольц недавно призвал другие европейские страны активизировать поставки оружия для Украины, заявив, что "это не может зависеть только от Германии".
Берлин делает "очень большой вклад, но одного этого будет недостаточно, если достаточная поддержка не появится везде, - заявил Шольц перед отъездом из Германии в Вашингтон в четверг. - Сейчас для нас настал момент сделать то, что необходимо - дать Украине возможность защитить себя и одновременно послать российскому президенту очень четкий сигнал: сигнал о том, что он не может ожидать ослабления нашей поддержки".
Белый дом заявил, что Байден и Шольц, как ожидается, также обсудят войну между Израилем и ХАМАС и июльский саммит НАТО, который США проведут в Вашингтоне.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы россия не победила": Шольц призывает к солидарности относительно помощи Украине08 февраль 2024, 09:03 • 25716 просмотров
Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP
Канцлер Германии Олаф Шольц встречается с президентом США Джо Байденом, на фоне беспокойства относительно блокирования Конгрессом новой помощи Украине и необходимости продолжения поддержки Украины в противостоянии с Россией.
В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми
Пятеро морских пехотинцев, которые находились на борту пропавшего вертолета, разбившегося в Калифорнии, были найдены мертвыми.
"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"
Планы россиян создать первый "Центр юнармейской подготовки" в оккупированном Мелитополе нарушают международное право и считаются очередным военным преступлением по мнению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT
Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.
Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей за неделю выросла на 31%, превысив эпидемический порог в четырех областях Украины, сообщает министерство здравоохранения.
На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк
Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.
Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен
Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.
Количество пострадавших из-за войны детей возросло
Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.
Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами
За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.
россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.