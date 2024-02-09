Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP

Президент США Джо Байден в пятницу принимает канцлера Германии Олафа Шольца для переговорах, в период обеспокоенности в Европе относительно способности Белого дома выйти из тупика в Конгрессе, который блокирует новую помощь Украине, пишет УНН со ссылкой на AP.

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"Шольц прибыл в Вашингтон, готовый усилить замечания, которые сам Байден выдвигает уже несколько месяцев: победа россии в Украине поставила бы под угрозу Запад и его союзников. Он также хочет подчеркнуть, что Германия продолжает предоставлять надежное финансирование Украине, несмотря на бюджетные ограничения", - говорится в публикации.

Шольц, как указано, подчеркивает важность дебатов для Европы и за ее пределами, на фоне того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали новое финансирование США.

Накануне встречи в Белом доме Шольц заявил, что отказ от поддержки Киева будет иметь последствия за пределами Украины и может оказаться дороже для западных правительств в долгосрочной перспективе.

"Другие страны во всем мире внимательно наблюдают, чтобы увидеть, можно ли использовать эти разногласия и смогут ли кампании по дезинформации увенчаться успехом, - написал Шольц в статье в Wall Street Journal, опубликованной в четверг. - Мы должны доказать их неправоту, убедив граждан по обе стороны Атлантики, что победа россии сделает мир гораздо более опасным местом. Это также создаст нагрузку на наши бюджеты и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас".

Республиканцы на этой неделе заблокировали двухпартийный пакет по границе на сумму 118 долларов, который был привязан к финансированию Украины и помощи Израилю. Сенат в четверг проголосовал за начало работы над более узким пакетом мер, который будет включать примерно 60 миллиардов долларов для Украины и 35 миллиардов долларов для Израиля, но остаются сомнения относительно того, сможет ли он получить достаточную поддержку со стороны республиканцев для принятия, отмечает издание.

Немецкие официальные лица заявили, что Шольц намеревался использовать свое время в Вашингтоне, в частности, для того, чтобы привлечь внимание к тому, что Европейский Союз, состоящий из 27 членов, недавно сделал, чтобы помочь Украине, в частности проложив путь к переговорам о членстве Украины в ЕС, и отметил, что Германия планирует выделить более 7 миллиардов евро (7,5 миллиардов долларов) на поставки оружия, несмотря на внутренний бюджетный кризис.

Хизер Конли, президент Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне, заявила, что Шольц будет ждать услышать от Байдена о его "плане Б", если Конгресс продолжит спор о финансировании Украины.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден ясно даст понять Шольцу, что, несмотря на "дисфункцию" в Палате представителей по финансированию Украины, существует широкая двухпартийная поддержка для продолжения поддержки Киева.

"Официальные лица США также обеспокоены тем, что тупик с финансированием формирует стратегию москвы, отмечая всплеск ударов по украинской оборонно-промышленной базе", - пишет издание.

"Президент считает, что поддержка Украины имеет решающее значение, особенно сейчас, когда россия продолжает пытаться нанести удар по их оборонно-промышленной базе", - сказал Кирби.

Шольц недавно призвал другие европейские страны активизировать поставки оружия для Украины, заявив, что "это не может зависеть только от Германии".

Берлин делает "очень большой вклад, но одного этого будет недостаточно, если достаточная поддержка не появится везде, - заявил Шольц перед отъездом из Германии в Вашингтон в четверг. - Сейчас для нас настал момент сделать то, что необходимо - дать Украине возможность защитить себя и одновременно послать российскому президенту очень четкий сигнал: сигнал о том, что он не может ожидать ослабления нашей поддержки".

Белый дом заявил, что Байден и Шольц, как ожидается, также обсудят войну между Израилем и ХАМАС и июльский саммит НАТО, который США проведут в Вашингтоне.

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