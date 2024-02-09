Байден приймає Шольца на тлі занепокоєння у Європі ситуацією у Вашингтоні щодо фінансування України - AP

Президент США Джо Байден у п'ятницю приймає канцлера Німеччини Олафа Шольца для переговорах, у період стурбованості в Європі щодо здатності Білого дому вийти з глухого кута в Конгресі, який блокує нову допомогу Україні, пише УНН з посиланням на AP.

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"Шольц прибув до Вашингтона, готовий посилити зауваження, які сам Байден висуває вже кілька місяців: перемога росії в Україні поставила б під загрозу Захід та його союзників. Він також хоче наголосити, що Німеччина продовжує надавати надійне фінансування Україні, попри бюджетні обмеження", - ідеться у публікації.

Шольц, як вказано, наголошує на важливості дебатів для Європи та за її межами, на тлі того, як республіканці в Палаті представників заблокували нове фінансування США.

Напередодні зустрічі в Білому домі Шольц заявив, що відмова від підтримки Києва матиме наслідки за межами України і може виявитися дорожчою для західних урядів у довгостроковій перспективі.

"Інші країни у всьому світі уважно спостерігають, щоб побачити, чи можна використовувати ці розбіжності і чи зможуть кампанії з дезінформації увінчатися успіхом, - написав Шольц у статті у Wall Street Journal, опублікованій у четвер. - Ми повинні довести їхню неправоту, переконавши громадян по обидва боки Атлантики, що перемога росії зробить світ набагато небезпечнішим місцем. Це також створить навантаження на наші бюджети та поставить під загрозу свободу та процвітання кожного з нас".

Республіканці цього тижня заблокували двопартійний пакет щодо кордону на суму 118 доларів, який був прив'язаний до фінансування України та допомоги Ізраїлю. Сенат у четвер проголосував за початок роботи над вужчим пакетом заходів, який включатиме приблизно 60 мільярдів доларів для України та 35 мільярдів доларів для Ізраїлю, але залишаються сумніви щодо того, чи зможе він отримати достатню підтримку з боку республіканців для ухвалення, зазначає видання.

Німецькі офіційні особи заявили, що Шольц мав намір використати свій час у Вашингтоні, зокрема, для того, щоб привернути увагу до того, що Європейський Союз, що складається з 27 членів, нещодавно зробив, щоб допомогти Україні, зокрема проклавши шлях до переговорів про членство України в ЄС, і наголосив, що Німеччина планує виділити понад 7 мільярдів євро (7,5 мільярдів доларів) на постачання зброї, попри внутрішню бюджетну кризу.

Гізер Конлі, президент Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні, заявила, що Шольц чекатиме почути від Байдена про його "план Б", якщо Конгрес продовжить суперечку щодо фінансування України.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Байден ясно дасть зрозуміти Шольцу, що, попри "дисфункцію" у Палаті представників щодо фінансування України, існує широка двопартійна підтримка для продовження підтримки Києва.

"Офіційні особи США також стурбовані тим, що глухий кут з фінансуванням формує стратегію москви, відзначаючи сплеск ударів по українській оборонно-промисловій базі", - пише видання.

"Президент вважає, що підтримка України має вирішальне значення, особливо зараз, коли росія продовжує намагатися завдати удару по їх оборонно-промисловій базі", - сказав Кірбі.

Шольц нещодавно закликав інші європейські країни активізувати постачання зброї для України, заявивши, що "це не може залежати лише від Німеччини".

Берлін робить "дуже великий внесок, але одного цього буде недостатньо, якщо достатня підтримка не з’явиться скрізь, - заявив Шольц перед від'їздом з Німеччини до Вашингтона у четвер. - Зараз для нас настав момент зробити те, що необхідно - дати Україні можливість захистити себе і водночас надіслати російському президентові дуже чіткий сигнал: сигнал про те, що він не може очікувати на послаблення нашої підтримки".

Білий дім заявив, що Байден і Шольц, як очікується, також обговорять війну між Ізраїлем та ХАМАС та липневий саміт НАТО, який США проведуть у Вашингтоні.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб росія не перемогла": Шольц закликає до солідарності щодо допомоги Україні