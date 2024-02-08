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"Ми повинні зробити все можливе, щоб росія не перемогла": Шольц закликає до солідарності щодо допомоги Україні

"Ми повинні зробити все можливе, щоб росія не перемогла": Шольц закликає до солідарності щодо допомоги Україні

Київ • УНН

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до подальшої солідарності між США та Європою для підтримки України та недопущення перемоги росії у її агресії, заявивши, що наслідки нездатності зупинити рф і путіна погіршать глобальну безпеку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав США та європейців працювати разом для підтримки України, і наголосив, що якщо це не буде зроблено, мешканці багатьох прокинуться у загрозливому та непередбачуваному світі, гірше ніж за час холодної війни. Про це йдеться в авторській публікації німецького політика у виданні The Wall Street Journal, передає УНН.

Наше повідомлення чітке: ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити перемоги росії. Якщо ми цього не зробимо, незабаром ми можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому та непередбачуваному, ніж це було під час холодної війни.

 – зазначив канцлер ФРН.

Шольц нагадав, що з початку повномасштабної агресії рф проти України, уряд Німеччини виділив, закупив і поставив військове обладнання, включаючи танки, артилерію та високоцінні системи протиповітряної оборони, на суму понад 30 мільярдів доларів. За словами канцлера ФРН, це доповнює невійськову підтримку Німеччини, зокрема прийняття понад мільйона українських біженців, і нашу частку підтримки ЄС.

Втім вже у найближчий час, незважаючи на підтримку Німеччини, Україна може зіткнутися з серйозною нестачею зброї. Відповідні наслідки неспроможності зупинити агресію пана росії затьмарять будь-які інвестиції, які Німеччина робить зараз, зазначив він.

Шольц вказав на основні кроки, які важливо зробити:

По-перше, ми повинні зберегти нашу підтримку. 1 лютого Європейська Рада вирішила виділити Україні додатково 54 мільярди доларів фінансової допомоги протягом наступних чотирьох років. Це має бути доповнено додатковою військовою допомогою, і я закликав своїх європейських колег ухвалити необхідні бюджетні рішення. Як і США та інші, Німеччина готова надати Києву довгострокові зобов'язання і домовленості у сфері безпеки, щоб Україна могла стримувати і захищати себе від майбутніх російських нападів.

Канцлер ФРН зауважив, що високоіндустріальна країна і потенційний член ЄС, якою є Україна, зможе утримувати добре оснащену сучасну армію, - ця перспектива "підвищує безпеку всіх нас", зазначив Шольц.

По-друге, як зазначив політик, "ми повинні продовжувати рухатися в стратегічному напрямку по обидва боки Атлантики".

"пан путін намагається підірвати нашу єдність і налаштувати наших громадян проти підтримки України. Інші в усьому світі уважно стежать за тим, чи можуть ці розбіжності бути використані і чи можуть дезінформаційні кампанії закріпитися. Ми повинні довести, що вони помиляються, переконуючи громадян по обидва боки Атлантики, що перемога росії зробить світ набагато небезпечнішим місцем"

Шольц додав, що подібна загроза виснажить бюджети і "поставить під загрозу свободу і процвітання кожного з нас".

Третій аспект, який визначив німецький політик в тому, що ФРН та країни ЄС мають уникати конфронтації з рф:

По-третє, ми не бачимо себе у стані війни з росією і не шукаємо конфронтації з нею. Ми будемо протистояти будь-яким спробам втягнути Організацію Північноатлантичного договору в агресивну війну росії проти України.

- написав німецький канцлер. 

По-четверте, на думку Шольца, колективне стримування та захист НАТО мають заслуговувати на довіру. Він згадав, що Німеччина значно збільшила витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту, також країна запустила ініціативу "Європейський небесний щит", щоб посилити можливості європейської протиповітряної оборони; розмістила німецьку бойову бригаду на східному фланзі НАТО.

Чим швидше пан путін зрозуміє, що ми в цьому довгострокові, тим швидше закінчиться війна в Україні.

– завершив Шольц.

Нагадаємо

"Проблиски надії": NYT оцінило можливість просування у Сенаті США пакету допомоги Україні. Попри затримку, були сподівання, що пакет допомоги для України та Ізраїлю у Сенаті врешті зрушить з місця.

Через брак допомоги з боку США Росія користується тим, що українські системи протиповітряної оборони та боєприпаси поступово виснажуються, і збільшує кількість атак на українські позиції та населені пункти. Про це заявив у середу журналістам координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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