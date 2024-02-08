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"Проблиски надії": NYT оцінило можливість просування у Сенаті США пакету допомоги Україні

"Проблиски надії": NYT оцінило можливість просування у Сенаті США пакету допомоги Україні

Київ • УНН

 • 28758 перегляди

Попри затримку, були сподівання, що пакет допомоги для України та Ізраїлю у Сенаті врешті зрушить з місця

У Сенаті США відклали до четверга голосування за законопроект щодо пакету надзвичайних витрат на національну безпеку, однак, попри затримку, з'явилися проблиски надії на те, що пакет допомоги Україні та Ізраїлю зрештою зрушить з місця, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що у середу Сенат США "загруз" у законопроекті про направлення десятків мільярдів доларів в Україну та Ізраїль після того, як республіканці в Сенаті заблокували компроміс, який би поєднував допомогу з жорсткими заходами безпеки на кордоні, відклавши роботу без просування вперед з пакетом надзвичайних витрат на національну безпеку.

Демократи, прагнучи врятувати допомогу від того, щоб вона стала жертвою політичної кампанії колишнього президента Дональда Дж. Трампа, пообіцяли провести голосування в четвер за окремий законопроект про допомогу іноземним державам, без заходів щодо імміграційної політики, пише видання. "Але після дня безвиході на Капітолійському пагорбі сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, оголосив, що сенаторам потрібно більше часу, щоб домовитися про те, як рухатися вперед щодо цієї альтернативи, на яку сподівалися, як демократи, так і республіканці як на успішний", - ідеться у публікації.

Шумер, як вказано, сподівався на швидке голосування в середу за те, що він назвав своїм "планом Б" щодо пакету допомоги після провалу угоди про кордон. Але до вечора середи дії зупинилися, на тлі того, як республіканці в Сенаті протягом кількох годин проводили процедурне голосування, вимагаючи запевнень від демократів, що якщо вони проголосують за те, щоб скорочений законопроект про допомогу просувався, їм буде дозволено пропонувати зміни, зазначає видання.

Сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу, повідомив журналістам, що тривають дискусії щодо того, як будуть розподілені гроші Україні та Ізраїлю.

Тож, після сьомої години вечора пан Шумер сказав, що Сенат припиняє роботу, щоб "дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися".

Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні – Маркарова08.02.24, 06:51 • 99644 перегляди

Попри затримку, були проблиски надії, що пакет допомоги для України та Ізраїлю врешті зрушить з місця. Двопартійне голосування за просування пакету допомоги стане вагомим поворотом після місяців глухого кута і, ймовірно, забезпечить ухвалення цього заходу в Сенаті протягом декількох днів

- пише видання.

Цей захід передбачає спрямування 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню, що постраждало від глобальних криз, включаючи палестинців та українців.

"Навіть якщо демократам вдасться відродити законопроект про допомогу в Сенаті, він все одно зіткнеться з жорстким зустрічним вітром у очолюваній республіканцями Палаті представників, де праві законодавці виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні. Дехто навіть погрожував усунути спікера Майка Джонсона, якщо він винесе на розгляд будь-який законопроект, який містить його", - зазначає при цьому видання.

При цьому, як вказано, члени обох партій, які відстоювали пакет, попереджали, що "доля Східної Європи, а також репутація Америки на світовій арені висить на волосині, якщо Конгрес не просунеться вперед".

Американські дипломати закликають Конгрес ухвалити законопроект про допомогу Україні задля збереження довіри зі стратегічними партнерами07.02.24, 11:55 • 29989 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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