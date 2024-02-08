Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні – Маркарова
Київ • УНН
Сенат США 8 лютого повторно розгляне законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без включення міграційної реформи.
8 лютого Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, проте вже без міграційної реформи. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова, передає УНН.
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Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи у Сенаті США підтримали через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.
Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню
Вона зазначила, що Сенат підтримав (58 голосів проти 41) процедурне рішення за перегляд рішення на голосування, яке потрібне для винесення на голосування питання про припинення дебатів і розгляд "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього буде потрібно вже 60 голосів.
Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шумер повідомив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, що включає Україну, Ізраїль і держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого
Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).
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