Двопартійний законопроєкт про кордон і іноземну допомогу не пройшов голосування в Сенаті США, але в демократів є план "Б"

У середу двопартійний законопроєкт, що поєднує капітальний перегляд імміграційної політики США та безпеки кордону, а також майже 100 мільярдів доларів зовнішньої допомоги, не набрав достатньої кількості голосів для просування в Сенаті США. Втім, за даними Reuters демократи в Сенаті підготували план "Б". Вони хочуть роз’єднати питання іноземної допомоги й кордону. Робота в Сенаті ще триває, й очікується сьогодні ще одне голосування. Тож є шанс що допомогу Україні схвалять сьогодні, пише УНН.

Деталі

Сенат не схвалив двопартійний пакет на 118 мільярдів доларів, що мав би посилити імміграційне законодавство, допомогти Україні боротися з російським вторгненням і підтримати Ізраїль у його війні з ХАМАС.

Голосування пройшло: 49 проти 50

Для просування цього пакету заходів потрібно було 60 голосів у палаті, яку контролюють демократи з перевагою 51-49.

Хоч переговори про цей документ тривали місяці, але республіканці розгромили пропонований документ, що має зміцнити безпеку кордону.

Зокрема, республіканці наполягають на тому, що будь-яка додаткова допомога двом союзникам США також має стосуватися великої кількості мігрантів, які прибувають на кордон США та Мексики, що нині надзвичайно турбує американських виборців.

Більшість республіканців категорично відхилили пакет, коли в неділю був оприлюднений текст документу. Хоча він містив багато їхніх пропозицій.

Колишній президент Дональд Трамп тисне на республіканців, аби вони відмовилися від будь-яких компромісів. Оскільки Трамп обрав тему кордонів, як основу своєї передвиборчої кампанії. Він хоче розіграти її у передвиборчій гонці, аби перемогти президента-демократа Джо Байдена на виборах у листопаді.

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Тим не менш, поразка законопроекту залишила відкритою можливість того, що Конгрес все ж зможе надати таку необхідну допомогу союзникам США.

Очікується, що пізніше цього ж дня Сенат проголосує за пакет на 96 мільярдів доларів, що виключить імміграційні положення, але залише без змін іноземну допомогу.

Помічник сенатора-республіканця Роджера Вікера передбачає, що пакет іноземної допомоги набере більше 60 голосів у 100-місній палаті – рідкісний прояв міжпартійної підтримки.

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Додатково

В законопроекті, що нині розглядається в Сенаті США на допомогу безпеці передбачено 95,34 мільярда доларів. Зокрема, це гроші на безпекову допомогу Україні та Ізраїлю, міжнародну гуманітарну допомогу та ресурси для допомоги союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Помічники Сенату заявили, що вважають, що пакет має хороші шанси на просування в палаті після того, як кілька впливових республіканців заявили, що підтримають його.

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Ось дещо з опублікованого ними законопроєкту:

ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Законопроект передбачає 60,06 млрд доларів додаткової допомоги Україні. Значна частина цього надходитиме у вигляді зброї та військового обладнання, закуплених оборонними компаніями США, і для відновлення запасів США після двох років передачі для боротьби України проти російських загарбників.

ДОПОМОГА ІЗРАЇЛЮ

План Сенату спрямовує 14,1 мільярда доларів Ізраїлю на підтримку його війни проти ХАМАС.

Він також позбавляє США фінансування Агентства ООН з допомоги та організації робіт. Ізраїль звинуватив 12 палестинських співробітників БАПОР у причетності до нападу ХАМАС 7 жовтня.

ПІДТРИМКА ЧЕРВОНОГО МОРА

Законопроект дає Пентагону 2,44 мільярда доларів на операції навколо Червоного моря, де сили США намагалися боротися з нападами на кораблі повстанців Хуси в Ємені.

ІНДО-ТИХООКЕАНСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Законопроект передбачає витрати майже 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Законопроєкт передбачає надання гуманітарної допомоги в розмірі 9,15 мільярда доларів для забезпечення продовольством, водою, притулком, медичним обслуговуванням та іншими послугами для цивільного населення в Газі та на Західному березі річки Йордан, в Україні та іншому населенню в зонах конфлікту по всьому світу.