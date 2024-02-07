Сенату США збираються запропонувати голосування за план Б: фінансування України без безпеки кордону - ЗМІ

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер планує виключити двопартійну угоду з безпеки кордонів із законопроекту про надзвичайні витрати на оборону та внести пакет фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги Україні та сектору Гази до Сенату в середу, повідомляє The Hill, пише УНН.

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Сенатори очікують, що закон буде ухвалено без реформи безпеки кордону, яка була оприлюднена в неділю і рішуче відкинута більшістю республіканців у Сенаті.

"Шумер все ще планує провести процедурне голосування щодо переходу до пакету фінансування України та Ізраїлю, який включає реформи безпеки кордону. Таким чином він може дати вразливим колегам-демократам шанс проголосувати за це та стверджувати під час кампанії, що вони намагалися вирішити кризу на кордоні", - пише видання.

Але, як вказано, "очікується, що республіканці заблокують цей пакет і тоді, за словами Шумера, він перейде до плану Б".

"Шумер повідомив демократам у Сенаті, що планує винести на обговорення узгоджений додатковий документ без пункту про безпеку кордонів після очікуваного невдалого голосування щодо закриття угоди в середу", - сказав помічник від Демократичної партії в Сенаті.

"Минулого тижня Шумер повідомив членам своєї фракції та Білого дому, що, якщо республіканці зірвуть двопартійну угоду про кордон і угоду щодо додаткового (законопроекту), він підготував план, як використати пропозицію про перегляд, щоб змусити республіканців проголосувати за додаткову угоду без (реформи) щодо кордонів", – додав помічник.

Пропозиція про перегляд дозволить Шумеру негайно вимагати від сенаторів проголосувати вдруге законодавчим механізмом переміщення фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.

Як вказано, перший раз, коли сенатори голосуватимуть за припинення дебатів щодо переходу до законодавчого механізму, це буде з розумінням того, що пакет фінансування України включатиме реформи безпеки кордону. Більшість республіканців, як очікується, проголосують за те, щоб заблокувати просування цього законопроекту.

Потім, як зазначається, Шумер проведе друге голосування щодо того самого законодавчого механізму, але цього разу з розумінням, що він використовуватиметься для фінансування України, Ізраїлю та інших пріоритетів зовнішньої допомоги, але без узгоджених реформ безпеки кордону.

Очікується, що за цей законопроект проголосує достатня кількість республіканців. Для просування потрібно 60 голосів.

Якщо ретельно спланований план піде наперекосяк, то республіканці в Сенаті потенційно можуть проголосувати двічі за один день, щоб заблокувати оборонний додатковий законопроект, що помічник Демократичної партії назвав "перспективою, що бентежить", пише видання.

Сенат США може проголосувати за законопроект з фінансуванням для України 7 лютого - посол