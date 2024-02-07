Сенату США собираются предложить голосование за план Б: финансирование Украины без безопасности границ - СМИ

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер планирует исключить двухпартийное соглашение по безопасности границ из законопроекта о чрезвычайных расходах на оборону и внести пакет финансирования для Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарной помощи Украине и сектору Газы в Сенат в среду, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Сенаторы ожидают, что закон будет принят без реформы безопасности границы, которая была обнародована в воскресенье и решительно отвергнута большинством республиканцев в Сенате.

"Шумер все еще планирует провести процедурное голосование по переходу к пакету финансирования Украины и Израиля, который включает реформы безопасности границы. Таким образом он может дать уязвимым коллегам-демократам шанс проголосовать за это и утверждать во время кампании, что они пытались решить кризис на границе", - пишет издание.

Но, как указано, "ожидается, что республиканцы заблокируют этот пакет и тогда, по словам Шумера, он перейдет к плану Б".

"Шумер сообщил демократам в Сенате, что планирует вынести на обсуждение согласованный дополнительный документ без пункта о безопасности границ после ожидаемого неудачного голосования по закрытию сделки в среду", - сказал помощник от Демократической партии в Сенате.

"На прошлой неделе Шумер сообщил членам своей фракции и Белого дома, что, если республиканцы сорвут двухпартийное соглашение о границе и соглашение по дополнительному (законопроекту), он подготовил план, как использовать предложение о пересмотре, чтобы заставить республиканцев проголосовать за дополнительное соглашение без (реформы) по границе", - добавил помощник.

Предложение о пересмотре позволит Шумеру немедленно потребовать от сенаторов проголосовать во второй раз законодательным механизмом перемещения финансирования для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона.

Как указано, первый раз, когда сенаторы будут голосовать за прекращение дебатов по переходу к законодательному механизму, это будет с пониманием того, что пакет финансирования Украины будет включать реформы безопасности границы. Большинство республиканцев, как ожидается, проголосуют за то, чтобы заблокировать продвижение этого законопроекта.

Затем, как отмечается, Шумер проведет второе голосование по тому же законодательному механизму, но на этот раз с пониманием, что он будет использоваться для финансирования Украины, Израиля и других приоритетов внешней помощи, но без согласованных реформ безопасности границы.

Ожидается, что за этот законопроект проголосует достаточное количество республиканцев. Для продвижения нужно 60 голосов.

Если тщательно спланированный план пойдет наперекосяк, то республиканцы в Сенате потенциально могут проголосовать дважды за один день, чтобы заблокировать оборонный дополнительный законопроект, что помощник Демократической партии назвал "смущающей перспективой", пишет издание.

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