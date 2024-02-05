Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  67647 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  76569 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  108626 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  218037 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325506 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320294 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283144 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277436 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229519 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол

Сенат США может проголосовать 7 февраля за представленный в воскресенье законопроект о в том числе финансировании для Украины, который включает международную помощь и миграционную реформу.

Политика •   •  14775 просмотра
Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол

россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на прошлой неделе российские военные обстреляли Украину более 1500 раз, атаковав более 570 населенных пунктов, при этом интенсивность обстрелов выросла почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Война •   •  14456 просмотра
россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

Грузия утверждает, что предотвратила транзит 14 кг пластической взрывчатки С-4, которая якобы направлялась из Одессы в Воронеж для осуществления террористических атак.

Новости Мира •   •  10519 просмотра
Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат

россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.

Война •   •  13364 просмотра
россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат

Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

Британская разведка сообщает, что россия увеличит военные расходы в 2024 году, одновременно уменьшая взносы в социальные фонды и увеличивая внутренние налоги и долг.

Война •   •  14314 просмотра
Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"

россия заявила о ликвидации "министра чрезвычайных ситуаций" террористической группировки "лнр" алексея потещенко, который погиб во время удара по Лисичанску.

Война •   •  14521 просмотра
В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"

Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.

Политика •   •  16631 просмотра
Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру

На Криворожье восстановлено питание всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения российскими дронами высоковольтной инфраструктуры.

Общество •   •  15618 просмотра
На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру

Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту якову резанцеву.

Война •   •  16287 просмотра
Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф

"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью

Представитель воздушных сил считает, что Польша должна реагировать на потенциальную незапланированную вражескую военную активность в регионе, и поэтому выпустила навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации своей военной авиации вдоль границы с россией и беларусью.

Война •   •  13942 просмотра
"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью