Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол

Сенат США может 7 февраля проголосовать за представленный в воскресенье законопроект, который предусматривает финансирование для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в понедельник в Facebook, пишет УНН.

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Госпожа посол указала, что, "как и ожидалось, 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе для Украины, и миграционной реформе, который является условием поддержки республиканцами международной помощи США, в том числе, для Украины".

Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля - голосование уже за сам пакет - сообщила Маркарова.

Она поблагодарила "администрацию президента США и всех в Конгрессе в обеих партиях, кто поддерживает Украину и понимает важность скорейшего принятия решения для Украины и для национальной безопасности США". "Впереди нас ждут дни очень сложных и очень публичных дебатов вокруг не Украины, а части пакета, которая касается миграционной политики США. Вечерние эфиры всех каналов сегодня уже наполнены ими. Мы в посольстве Украины в США работаем активно над продвижением помощи, внимательно следим за процессом и продолжаем вас информировать", - отметила Маркарова.

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