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Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине

Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 07:07  •  19493 просмотра

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение Сената по границе, которое предусматривало финансирование Украины, заявив, что законопроект будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей.

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение о границе от Сената США, предусматривающее и финансирование для Украины, через несколько часов после того, как верхняя палата обнародовала текст долгожданного соглашения, объявив, что соглашение будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей, пишет УНН.

Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не приблизит к прекращению катастрофы на границе, которую создал президент. Как провозгласил главный участник переговоров от демократов: в соответствии с этим законодательством "граница никогда не закрывается". Если этот законопроект дойдет до Палаты, он будет мертвым по прибытии

- написал Джонсон в X.

Ранее

В Сенате США в воскресенье обнародовали детали двухпартийного предложения о помощи Украине, Израилю и южной границе США на сумму 118,2 миллиарда долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
maik-dzhonson-politikМайк Джонсон (политик)
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине

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