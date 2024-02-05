Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение о границе от Сената США, предусматривающее и финансирование для Украины, через несколько часов после того, как верхняя палата обнародовала текст долгожданного соглашения, объявив, что соглашение будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей, пишет УНН.

Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не приблизит к прекращению катастрофы на границе, которую создал президент. Как провозгласил главный участник переговоров от демократов: в соответствии с этим законодательством "граница никогда не закрывается". Если этот законопроект дойдет до Палаты, он будет мертвым по прибытии - написал Джонсон в X.

Ранее

В Сенате США в воскресенье обнародовали детали двухпартийного предложения о помощи Украине, Израилю и южной границе США на сумму 118,2 миллиарда долларов.