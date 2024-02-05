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Сенат США оприлюднив пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні та безпеки кордонів на 118 мільярдів доларів

Сенат США оприлюднив пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні та безпеки кордонів на 118 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 40396 перегляди

Сенат США оприлюднив двопартійну пропозицію щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю та безпеці на південному кордоні США обсягом $118,2 млрд.

Американські сенатори в неділю оприлюднили деталі двопартійної пропозиції про допомогу Україні, Ізраїлю та південному кордону США на суму 118,2 мільярда доларів після кількох місяців кропітких переговорів за зачиненими дверима, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Довгоочікуваний законопроект передбачає 60,1 мільярда доларів на допомогу Україні, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 20,2 мільярда доларів на покращення безпеки на кордоні зі США. Сюди також входять менші обсяги фінансування гуманітарної допомоги у охоплених війною регіонах та оборонних операцій у Червоному морі та на Тайвані, вказує телеканал.

Нова угода Сенату США, як вказано, приблизно відповідає пропорціям фінансування, які президент США Джо Байден просив для України, Ізраїлю та Тайваню.

"Головною відмінністю нової пропозиції є збільшення фінансування безпеки на кордоні більш ніж на 13 мільярдів доларів, що стало основним предметом розбіжностей на багатомісячних переговорах у Сенаті", - ідеться у повідомленні.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка, заявив, що голосування щодо законопроекту заплановане на середу.

Публікація законопроекту знаменує собою невелику перемогу переговорників у Сенаті, які "місяцями ходили туди-сюди, намагаючись укласти угоду", зазначає телеканал.

Ця пропозиція, як вказано, також зіткнеться зі ще однією великою битвою: з республіканцями в Палаті представників.

Доповнення

Президент США Джо Байден спочатку запропонував пакет допомоги на суму понад 105 мільярдів доларів у жовтні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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