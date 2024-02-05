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Сенат США обнародовал предложение по помощи Израилю, Украине и безопасности границ на 118 миллиардов долларов

Сенат США обнародовал предложение по помощи Израилю, Украине и безопасности границ на 118 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 06:29  •  33493 просмотра

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Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о предоставлении помощи Украине, Израилю и безопасности на южной границе США объемом $118,2 млрд.

Американские сенаторы в воскресенье обнародовали детали двухпартийного предложения о помощи Украине, Израилю и южной границе США на сумму 118,2 миллиарда долларов после нескольких месяцев кропотливых переговоров за закрытыми дверями, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Долгожданный законопроект предусматривает 60,1 миллиарда долларов на помощь Украине, 14,1 миллиарда долларов для Израиля и 20,2 миллиарда долларов на улучшение безопасности на границе с США. Сюда также входят меньшие объемы финансирования гуманитарной помощи в охваченных войной регионах и оборонительных операций в Красном море и на Тайване, указывает телеканал.

Новое соглашение Сената США, как указано, примерно соответствует пропорциям финансирования, которые президент США Джо Байден просил для Украины, Израиля и Тайваня.

"Главным отличием нового предложения является увеличение финансирования безопасности на границе более чем на 13 миллиардов долларов, что стало основным предметом разногласий на многомесячных переговорах в Сенате", - говорится в сообщении.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка, заявил, что голосование по законопроекту запланировано на среду.

Публикация законопроекта знаменует собой небольшую победу переговорщиков в Сенате, которые "месяцами ходили туда-сюда, пытаясь заключить сделку", отмечает телеканал.

Это предложение, как указано, также столкнется с еще одной большой битвой: с республиканцами в Палате представителей.

Дополнение

Президент США Джо Байден сначала предложил пакет помощи на сумму более 105 миллиардов долларов в октябре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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