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Спікер Палати представників США обіцяє "поховати" сенатську угоду про кордон і допомогу Україні

Спікер Палати представників США обіцяє "поховати" сенатську угоду про кордон і допомогу Україні

Київ • УНН

 • 27069 перегляди

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував двопартійну угоду Сенату щодо кордону, яка передбачала фінансування України, заявивши, що законопроект буде "мертвим після прибуття" до Палати представників.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон розкритикував двопартійну угоду про кордон від Сенату США, що передбачає і фінансування для України, через кілька годин після того, як верхня палата оприлюднила текст довгоочікуваної угоди, оголосивши, що угода буде "мертвою після прибуття" в Палату представників, пише УНН.

Я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизить до припинення катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як проголосив головний учасник переговорів від демократів: відповідно до цього законодавства "кордон ніколи не закривається". Якщо цей законопроект дійде до Палати, він буде мертвим після прибуття

- написав Джонсон у X.

Раніше

У Сенаті США в неділю оприлюднили деталі двопартійної пропозиції про допомогу Україні, Ізраїлю та південному кордону США на суму 118,2 мільярда доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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