Спікер Палати представників США обіцяє "поховати" сенатську угоду про кордон і допомогу Україні

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон розкритикував двопартійну угоду про кордон від Сенату США, що передбачає і фінансування для України, через кілька годин після того, як верхня палата оприлюднила текст довгоочікуваної угоди, оголосивши, що угода буде "мертвою після прибуття" в Палату представників, пише УНН.

Я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизить до припинення катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як проголосив головний учасник переговорів від демократів: відповідно до цього законодавства "кордон ніколи не закривається". Якщо цей законопроект дійде до Палати, він буде мертвим після прибуття - написав Джонсон у X.

Раніше

У Сенаті США в неділю оприлюднили деталі двопартійної пропозиції про допомогу Україні, Ізраїлю та південному кордону США на суму 118,2 мільярда доларів.