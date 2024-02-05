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Сенат США може проголосувати за законопроект з фінансуванням для України 7 лютого - посол

Сенат США може проголосувати за законопроект з фінансуванням для України 7 лютого - посол

Київ • УНН

 • 28049 перегляди

Сенат США може проголосувати 7 лютого за представлений у неділю законопроект щодо у тому числі фінансування для України, який включає міжнародну допомогу та міграційну реформу.

Сенат США може 7 лютого проголосувати за представлений у неділю законопроєкт, який передбачає фінансування для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у понеділок у Facebook, пише УНН.

Деталі

Пані посол вказала, що, "як і очікувалось, 4 лютого Комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроекту про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України, та міграційну реформу, який є умовою підтримки республіканцями міжнародної допомоги США, у тому числі, для України".

Оприлюднення законопроекту робить можливим анонсоване напередодні Лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакету міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет

- повідомила Маркарова.

Вона подякувала "адміністрації президента США та всім в Конгресі в обох партіях, хто підтримує Україну і розуміє важливість якнайшвидшого ухвалення рішення для України і для національної безпеки США". "Попереду нас чекають дні дуже складних і дуже публічних дебатів навколо не України, а частини пакету, яка стосується міграційної політики США. Вечірні ефіри всіх каналів сьогодні вже наповнені ними. Ми в посольстві України в США працюємо активно над просуванням допомоги, уважно слідкуємо за процесом і продовжуємо вас інформувати", - зазначила Маркарова.

Спікер Палати представників США обіцяє "поховати" сенатську угоду про кордон і допомогу Україні05.02.24, 09:07 • 27069 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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