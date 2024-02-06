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Байден звинуватив Трампа у затримці виділення допомоги Україні

Байден звинуватив Трампа у затримці виділення допомоги Україні

Київ • УНН

 • 29934 перегляди

Президент США звинуватив Дональда Трампа в тому, що він залякує республіканців, щоб ті не голосували за законопроект про виділення додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі для України, Ізраїлю та південного кордону.

Президент США Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у залякуванні республіканців, щоб вони не голосували за законопроект щодо виділення додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі для України, Ізраїлю й південного кордону США. Про це Байден заявив під час пресконференції, передає УНН.

Як зазначив Байден, міграційна система в США давно зламана і тому він дав вказівку своїй команді почати переговори з двопартійною групою сенаторів, які "працювали цілодобово, і на вихідних, на свята і в результаті вони досягли двопартійної домовленості, яка містить найсправедливішу, найгуманнішу реформу нашої міграційної системи".

"Це найжорстокіші заходи з захисту нашого кордону. Тепер потрібно, щоб це прийшло до зали Сенату. Чому цього не відбувається? Це просте пояснення - Дональд Трамп. Він думає, що це політично на його користь використати це питання в якості зброї. Замість того, щоби врегулювати це питання. Трамп намагається залякати республіканців, щоб вони голосували проти цієї домовленості. І здається, що вони ховаються. Час показати, що у вас є хребет і зробити вірно, і зробити правильно", - сказав Байден.

Президент США також наголосив, що законопроект надає екстрене фінансування для України.

"Ця країна страждає від жорстокого вторгнення щодня. Затримка означає, що в них менше артилерії, менше можливостей захиститися. Цього хоче путін. Підтримка цього законопроекту – це протидія путіну. Якщо ми не підтримуємо цей законопроект - це допоможе путіну", - наголошує він.

Байден зауважив, що якщо зараз не зупинити апетити путіна, то він не зупиниться на Україні.

"Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроект. Бо він не хоче вирішити проблему, він хоче отримати зиск з неї. Кому служать республіканці? Трампу чи американському народу? Вони хочуть вирішити проблему чи використати як зброю з політичною метою. Я служу американському народі і я тут, щоб вирішити проблему", - додав Байден.

Республіканці запропонували законопроект про надання Ізраїлю спеціальної допомоги в розмірі 14 мільярдів доларів, прибравши з проекту Україну. Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що накладе вето на цей законопроект

Павло Башинський

Павло Башинський

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