Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине
Киев • УНН
Президент США обвинил Дональда Трампа в том, что он запугивает республиканцев, чтобы те не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы.
Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в запугивании республиканцев, чтобы они не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы США. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Как отметил Байден, миграционная система в США давно сломана и поэтому он дал указание своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, которые "работали круглосуточно, и на выходных, на праздники и в результате они достигли двухпартийной договоренности, которая содержит самую справедливую, самую гуманную реформу нашей миграционной системы".
"Это самые жестокие меры по защите нашей границы. Теперь нужно, чтобы это пришло в зал Сената. Почему этого не происходит? Это простое объяснение - Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу использовать этот вопрос в качестве оружия. Вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос. Трамп пытается запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этой договоренности. И кажется, что они прячутся. Время показать, что у вас есть хребет и сделать верно, и сделать правильно", - сказал Байден.
Президент США также подчеркнул, что законопроект предоставляет экстренное финансирование для Украины.
"Эта страна страдает от жестокого вторжения ежедневно. Задержка означает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защититься. Этого хочет путин. Поддержка этого законопроекта - это противодействие путину. Если мы не поддерживаем этот законопроект - это поможет путину", - отмечает он.
Байден отметил, что если сейчас не остановить аппетиты путина, то он не остановится на Украине.
"Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не хочет решить проблему, он хочет извлечь выгоду из нее. Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать как оружие в политических целях. Я служу американскому народу и я здесь, чтобы решить проблему", - добавил Байден.
Республиканцы предложили законопроект о предоставлении Израилю специальной помощи в размере 14 миллиардов долларов, убрав из проекта Украину. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что наложит вето на этот законопроект.
Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине
Президент США обвинил Дональда Трампа в том, что он запугивает республиканцев, чтобы те не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы.
Обсудили пролонгацию гуманитарной поддержки: Кипер о встрече с администрацией американской Одессы с администрацией
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с чиновниками из Одессы, штат Миссури, чтобы обсудить продолжение гуманитарной помощи и сотрудничества между украинским и американским городами, имеющими одинаковое название.
В оккупированном Крыму раздаются взрывы
В районе Казацкой бухты в оккупированном россией Крыму зафиксированы взрывы и стрельба.
В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем
Президент Зеленский подписал указ о создании новых Сил беспилотных систем для развития потенциала и технологий беспилотников в Украине, которые, по словам министра цифровой трансформации Федорова, будут иметь решающее значение для модернизации армии и поддержки контрнаступления Украины против России.
Зеленский пожелал выздоровления королю Великобритании Чарльзу ІІІ
Президент Украины Зеленский пожелал королю Чарльзу III скорейшего выздоровления и передал поддержку британской королевской семье от имени украинцев.
Отдала санаторий на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн частному предпринимателю: прокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в Одесской области
Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении государственному регистратору за незаконную регистрацию права собственности на имущество стоимостью 1 млрд грн, принадлежащее объединению санаториев.
Подразделение ГУР "Group 13" раскрыли детали спецопераций по уничтожению кораблей черноморского флота
Разведчики из украинского подразделения "Группа 13" раскрыли подробности своей операции, во время которой они использовали надводные беспилотники для уничтожения российского ракетного корабля "Ивановец" в Черном море.
Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале
Президент Зеленский провел совещание по международной деятельности Украины на февраль, которая будет включать ежедневные переговоры и встречи с целью укрепления соглашений по безопасности и поддержки украинских солдат.
Замечания заняли девять страниц: Лубинец раскритиковал новый законопроект о мобилизации
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека раскритиковал правительственный законопроект о мобилизации, заявив, что он содержит противоречивые положения и не соответствует Конституции.
В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота
Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.