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Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине

Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 19:14  •  6103 просмотра

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Президент США обвинил Дональда Трампа в том, что он запугивает республиканцев, чтобы те не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы.

Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в запугивании республиканцев, чтобы они не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы США. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Как отметил Байден, миграционная система в США давно сломана и поэтому он дал указание своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, которые "работали круглосуточно, и на выходных, на праздники и в результате они достигли двухпартийной договоренности, которая содержит самую справедливую, самую гуманную реформу нашей миграционной системы".

"Это самые жестокие меры по защите нашей границы. Теперь нужно, чтобы это пришло в зал Сената. Почему этого не происходит? Это простое объяснение - Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу использовать этот вопрос в качестве оружия. Вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос. Трамп пытается запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этой договоренности. И кажется, что они прячутся. Время показать, что у вас есть хребет и сделать верно, и сделать правильно", - сказал Байден.

Президент США также подчеркнул, что законопроект предоставляет экстренное финансирование для Украины.

"Эта страна страдает от жестокого вторжения ежедневно. Задержка означает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защититься. Этого хочет путин. Поддержка этого законопроекта - это противодействие путину. Если мы не поддерживаем этот законопроект - это поможет путину", - отмечает он.

Байден отметил, что если сейчас не остановить аппетиты путина, то он не остановится на Украине.

"Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не хочет решить проблему, он хочет извлечь выгоду из нее. Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать как оружие в политических целях. Я служу американскому народу и я здесь, чтобы решить проблему", - добавил Байден.

Республиканцы предложили законопроект о предоставлении Израилю специальной помощи в размере 14 миллиардов долларов, убрав из проекта Украину. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что наложит вето на этот законопроект.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине

Президент США обвинил Дональда Трампа в том, что он запугивает республиканцев, чтобы те не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы.

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