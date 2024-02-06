Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, який дозволить надати допомогу лише Ізраїлю

ukenru
19:41 • 36834 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86415 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111206 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113379 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227396 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154930 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145514 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132069 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121632 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112832 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 148076 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123959 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129756 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134086 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109833 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227388 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384202 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439691 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448130 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357611 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111199 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129756 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123959 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98211 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107577 перегляди
Актуальне
Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, який дозволить надати допомогу лише Ізраїлю

Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, який дозволить надати допомогу лише Ізраїлю

Київ • УНН

 • 28773 перегляди

Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, підтриманий республіканцями, який передбачає виділення 14 мільярдів доларів допомоги лише Ізраїлю, вилучивши Україну з цього пакету.

Республіканці запропонували законопроект про надання Ізраїлю спеціальної допомоги в розмірі 14 мільярдів доларів, прибравши з проекту Україну. Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що накладе вето на цей законопроект. Про це передає УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

Білий дім заявив у понеділок, що президент Джо Байден накладе вето на законопроект про допомогу Ізраїлю, підтриманий республіканцями в Палаті представників.

Адміністрація рішуче виступає проти цього плану, який нічого не робить для захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти українському народу захиститися від путінської агресії, нічого не робить для підтримки безпеки американських синагог, мечетей та вразливих місць поклоніння і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню

 – ідеться у заяві.

Натомість адміністрація США підтримує двопартійний пакет допомоги на суму 118 мільярдів доларів, який включає допомогу Ізраїлю, а також Україні і Тайваню, гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів по всьому світу, а також кошти на безпеку кордонів США.

Зеленський анонсував створення справедливого механізму бронювання працівників06.02.24, 08:57 • 106180 переглядiв

Доповнення

Республіканці в Палаті представників Конгресу США вже кілька місяців не можуть порозумітися з демократами і Білим домом через те, що допомога Ізраїлю відокремлена від інших інтересів національної безпеки. У суботу спікер Палати представників Майк Джонсон заявив своїм колегам, що він хоче, щоб новий пакет допомоги Ізраїлю був готовий у найкоротші терміни.

Але підхід Джонсона не буде позитивно сприйнятий у контрольованому демократами Сенаті, де лідер сенатської більшості Чак Шумер у понеділок зробив перші кроки для просування додаткового пакету надзвичайних заходів з національної безпеки.

Цей надзвичайний додатковий закон про національну безпеку готувався довгі, невтомні місяці. (..) Від сенаторів до персоналу і адміністрації Байдена - всі наполегливо і наполегливо працювали. Настав час ухвалити цей законопроект і зробити правильну річ для Америки

- написав Шумер в соціальній мережі "X".

Нагадаємо

У Вашингтоні розгорнулася дискусія навколо законопроекту Сенату США про посилення безпеки кордону, який також включає допомогу союзникам, таким як Україна та Ізраїль. Законопроект, який має пройти процедурне голосування в середу, передбачає 118 мільярдів доларів витрат, включаючи 60,06 мільярдів доларів на допомогу Україні та 14,1 мільярдів доларів Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що Сенат США може проголосувати 7 лютого за представлений у неділю законопроект щодо у тому числі фінансування для України, який включає міжнародну допомогу та міграційну реформу.

ЄС планує почати виплати з пакету допомоги Україні у 50 млрд євро у березні - фон дер Ляєн06.02.24, 09:44 • 30875 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
senat-spoluchenykh-shtativ-amerykyСенат Сполучених Штатів Америки
bilyi-dimБілий дім
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
chak-shumerЧак Шумер
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63