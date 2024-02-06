Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, який дозволить надати допомогу лише Ізраїлю
Київ • УНН
Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, підтриманий республіканцями, який передбачає виділення 14 мільярдів доларів допомоги лише Ізраїлю, вилучивши Україну з цього пакету.
Республіканці запропонували законопроект про надання Ізраїлю спеціальної допомоги в розмірі 14 мільярдів доларів, прибравши з проекту Україну. Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що накладе вето на цей законопроект. Про це передає УНН із посиланням на CBS News.
Деталі
Білий дім заявив у понеділок, що президент Джо Байден накладе вето на законопроект про допомогу Ізраїлю, підтриманий республіканцями в Палаті представників.
Адміністрація рішуче виступає проти цього плану, який нічого не робить для захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти українському народу захиститися від путінської агресії, нічого не робить для підтримки безпеки американських синагог, мечетей та вразливих місць поклоніння і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню
Натомість адміністрація США підтримує двопартійний пакет допомоги на суму 118 мільярдів доларів, який включає допомогу Ізраїлю, а також Україні і Тайваню, гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів по всьому світу, а також кошти на безпеку кордонів США.
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Доповнення
Республіканці в Палаті представників Конгресу США вже кілька місяців не можуть порозумітися з демократами і Білим домом через те, що допомога Ізраїлю відокремлена від інших інтересів національної безпеки. У суботу спікер Палати представників Майк Джонсон заявив своїм колегам, що він хоче, щоб новий пакет допомоги Ізраїлю був готовий у найкоротші терміни.
Але підхід Джонсона не буде позитивно сприйнятий у контрольованому демократами Сенаті, де лідер сенатської більшості Чак Шумер у понеділок зробив перші кроки для просування додаткового пакету надзвичайних заходів з національної безпеки.
Цей надзвичайний додатковий закон про національну безпеку готувався довгі, невтомні місяці. (..) Від сенаторів до персоналу і адміністрації Байдена - всі наполегливо і наполегливо працювали. Настав час ухвалити цей законопроект і зробити правильну річ для Америки
Нагадаємо
У Вашингтоні розгорнулася дискусія навколо законопроекту Сенату США про посилення безпеки кордону, який також включає допомогу союзникам, таким як Україна та Ізраїль. Законопроект, який має пройти процедурне голосування в середу, передбачає 118 мільярдів доларів витрат, включаючи 60,06 мільярдів доларів на допомогу Україні та 14,1 мільярдів доларів Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що Сенат США може проголосувати 7 лютого за представлений у неділю законопроект щодо у тому числі фінансування для України, який включає міжнародну допомогу та міграційну реформу.
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