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Дебати в Сенаті США: Республіканці проти законопроекту щодо безпеки кордону та допомоги Україні й Ізраїлю

Дебати в Сенаті США: Республіканці проти законопроекту щодо безпеки кордону та допомоги Україні й Ізраїлю

Київ • УНН

 • 25137 перегляди

У Сенаті обговорюється законопроект, який посилить безпеку кордонів, одночасно надаючи військову допомогу Україні та Ізраїлю, але він стикається з опозицією з боку республіканських лідерів і деяких прогресивних демократів.

У двопартійному Сенаті Америки виникла дискусія щодо законопроекту про посилення безпеки кордону та надання допомоги Україні й Ізраїлю. Республіканці виступають проти пропозиції. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У Вашингтоні розгорнулася дискусія навколо законопроекту Сенату США про посилення безпеки кордону, який також включає допомогу союзникам, таким як Україна та Ізраїль.

Законопроект, який має пройти процедурне голосування в середу, передбачає 118 мільярдів доларів витрат, включаючи 60,06 мільярдів доларів на допомогу Україні та 14,1 мільярдів доларів Ізраїлю.

Однак лідери республіканської партії в Палаті представників закликали скасувати угоду, висловлюючи опозицію. Відтак лідер республіканців Дональд Трамп та спікер Палати представників Майк Джонсон виступають проти пропозиції, визначаючи її як марну трата часу.

Додамо

Законопроект також зустрічає опозицію від прогресивних демократів, які вважають його недостатнім у розв'язанні проблеми громадянства для нелегальних іммігрантів.

Сенат США може проголосувати за законопроект з фінансуванням для України 7 лютого - посол05.02.24, 12:54 • 28049 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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