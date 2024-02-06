Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю

В двухпартийном Сенате Америки возникла дискуссия относительно законопроекта об усилении безопасности границы и оказании помощи Украине и Израилю. Республиканцы выступают против предложения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне развернулась дискуссия вокруг законопроекта Сената США об усилении безопасности границы, который также включает помощь союзникам, таким как Украина и Израиль.

Законопроект, который должен пройти процедурное голосование в среду, предусматривает 118 миллиардов долларов расходов, включая 60,06 миллиардов долларов на помощь Украине и 14,1 миллиардов долларов Израилю.

Однако лидеры республиканской партии в Палате представителей призвали отменить соглашение, выражая оппозицию. Поэтому лидер республиканцев Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступают против предложения, определяя его как пустую трату времени.

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Законопроект также встречает оппозицию от прогрессивных демократов, которые считают его недостаточным в решении проблемы гражданства для нелегальных иммигрантов.

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