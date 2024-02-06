Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю
В Сенате обсуждается законопроект, который усилит безопасность границ, одновременно оказывая военную помощь Украине и Израилю, но он сталкивается с оппозицией со стороны республиканских лидеров и некоторых прогрессивных демократов.
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.
Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине
Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года
Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.
Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений
Ситуация в Авдеевке остается напряженной, поскольку российские войска активно атакуют со всех направлений, применяя различные тактики для закрепления позиций в старом городе и возле коксохимического завода, пытаясь захватить железнодорожный мост.
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан
Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии
Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.
Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии
Глава украинской разведки обратился к Канаде с просьбой предоставить списанные ракеты CRV7, которые сейчас планируется уничтожить, чтобы помочь Украине защититься от российских атак, заявив, что это сэкономит канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение.
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области
Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые
Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.