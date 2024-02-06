Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  125638 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  121465 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  131555 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  240431 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  336070 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  325924 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  286539 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280175 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229838 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю

В Сенате обсуждается законопроект, который усилит безопасность границ, одновременно оказывая военную помощь Украине и Израилю, но он сталкивается с оппозицией со стороны республиканских лидеров и некоторых прогрессивных демократов.

Политика •   •  9585 просмотра
Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю

Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Война •   •  15656 просмотра
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.

Война •   •  15749 просмотра
Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.

Новости Мира •   •  12190 просмотра
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений

Ситуация в Авдеевке остается напряженной, поскольку российские войска активно атакуют со всех направлений, применяя различные тактики для закрепления позиций в старом городе и возле коксохимического завода, пытаясь захватить железнодорожный мост.

Война •   •  24746 просмотра
Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений

лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.

Война •   •  24916 просмотра
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.

Новости Мира •   •  20737 просмотра
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Глава украинской разведки обратился к Канаде с просьбой предоставить списанные ракеты CRV7, которые сейчас планируется уничтожить, чтобы помочь Украине защититься от российских атак, заявив, что это сэкономит канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение.

Война •   •  19307 просмотра
Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.

Война •   •  23827 просмотра
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.

Война •   •  21393 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые