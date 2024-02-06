Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю

Республиканцы предложили законопроект о предоставлении Израилю специальной помощи в размере 14 миллиардов долларов, убрав из проекта Украину. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что наложит вето на этот законопроект. Об этом передает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Белый дом заявил в понедельник, что президент Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, поддержанный республиканцами в Палате представителей.

Администрация решительно выступает против этого плана, который ничего не делает для защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь украинскому народу защититься от путинской агрессии, ничего не делает для поддержания безопасности американских синагог, мечетей и уязвимых мест поклонения и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению - говорится в заявлении.

Зато администрация США поддерживает двухпартийный пакет помощи на сумму 118 миллиардов долларов, который включает помощь Израилю, а также Украине и Тайваню, гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру, а также средства на безопасность границ США.

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Дополнение

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США уже несколько месяцев не могут найти общий язык с демократами и Белым домом из-за того, что помощь Израилю отделена от других интересов национальной безопасности. В субботу спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил своим коллегам, что он хочет, чтобы новый пакет помощи Израилю был готов в кратчайшие сроки.

Но подход Джонсона не будет положительно воспринят в контролируемом демократами Сенате, где лидер сенатского большинства Чак Шумер в понедельник сделал первые шаги для продвижения дополнительного пакета чрезвычайных мер по национальной безопасности.

Этот чрезвычайный дополнительный закон о национальной безопасности готовился долгие, неутомимые месяцы. (...) От сенаторов до персонала и администрации Байдена - все упорно и упорно работали. Пришло время принять этот законопроект и сделать правильную вещь для Америки - написал Шумер в социальной сети "X".

Напомним,

В Вашингтоне развернулась дискуссия вокруг законопроекта Сената США об усилении безопасности границы, который также включает помощь союзникам, таким как Украина и Израиль. Законопроект, который должен пройти процедурное голосование в среду, предусматривает 118 миллиардов долларов расходов, включая 60,06 миллиардов долларов на помощь Украине и 14,1 миллиардов долларов Израилю.

Также УНН сообщал, что Сенат США может проголосовать 7 февраля за представленный в воскресенье законопроект о в том числе финансировании для Украины, который включает международную помощь и миграционную реформу.

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