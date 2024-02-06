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ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен

ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 07:44  •  18231 просмотра

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Европейская комиссия планирует начать выплаты из пакета помощи в 50 миллиардов евро, одобренного для Украины, в марте.

В Европейской комиссии планируют в марте начать выплаты из одобренного для Украины пакета помощи в размере 50 миллиардов евро, сообщила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером по 50 миллиардам евро Ukraine Facility, является большим шагом вперед. Европа верна своему слову. Мы будем продолжать обеспечивать крайне необходимое финансирование и предсказуемость для нашего отважного партнера и кандидата на членство. Мы планируем начать выплаты в марте

- написала фон дер Ляйен в X.

Напомним

Европейский парламент и Совет ЕС накануне согласовали создание инструмента Ukraine Facility в размере 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на четыре последующих года. 

Программа Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС для помощи Украине будет включать 33 миллиарда евро в форме займов и 17 миллиардов евро в форме безвозвратной поддержки, также прописаны возможные доходы от замороженных российских активов. Для получения поддержки Украиной в рамках программы есть предпосылки. И в случае необходимости через два года Евросовет может предложить Еврокомиссии внести предложение на ее пересмотр. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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