Історичне рішення: Європарламент і Рада ЄС затвердили створення Українського фонду на 50 мільярдів євро
Київ • УНН
Європарламент і Рада ЄС узгодили створення Українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років для підтримки зусиль України з відновлення, реконструкції та модернізації.
Європейський парламент і Рада ЄС погодили створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки. Про це передає УНН, цитуючи повідомлення з сайту Європейської ради.
Деталі
Європейський парламент та Рада Європейського союзу досягли попередньої домовленості про створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, а саме створення Українського фонду у 50 мільярдів євро.
Загальний бюджет Фонду для України складатиме 50 мільярдів євро, з цієї суми 33 мільярди євро будуть виділені у вигляді позик, а 17 мільярдів євро - у вигляді грантів.
ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС
Цей механізм фінансової підтримки для України буде структурований за трьома компонентами. Перший компонент включає підготовку "Плану України" урядом, з яким пов'язана фінансова підтримка ЄС у формі грантів і позик. Другий компонент передбачає Рамкову інвестиційну програму з бюджетними гарантіями та поєднанням грантів і позик від різних джерел. Третій компонент охоплює допомогу при вступі до ЄС та інші заходи підтримки для гармонізації законодавства та проведення структурних реформ.
Додамо
Даний механізм об’єднає бюджетні джерела підтримки ЄС та надасть Україні узгоджену, передбачувану та гнучку допомогу на період 2024-2027 років.