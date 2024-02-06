Історичне рішення: Європарламент і Рада ЄС затвердили створення Українського фонду на 50 мільярдів євро

Європейський парламент і Рада ЄС погодили створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки. Про це передає УНН, цитуючи повідомлення з сайту Європейської ради.

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Європейський парламент та Рада Європейського союзу досягли попередньої домовленості про створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, а саме створення Українського фонду у 50 мільярдів євро.

Загальний бюджет Фонду для України складатиме 50 мільярдів євро, з цієї суми 33 мільярди євро будуть виділені у вигляді позик, а 17 мільярдів євро - у вигляді грантів.

ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС