Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на четыре последующих года. Об этом передает УНН, цитируя сообщение с сайта Европейского совета.

Детали

Европейский парламент и Совет Европейского союза достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а именно создание Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Общий бюджет Фонда для Украины будет составлять 50 миллиардов евро, из этой суммы 33 миллиарда евро будут выделены в виде займов, а 17 миллиардов евро - в виде грантов.

ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Механизм для Украины позволит нам направить последовательную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессивной войной. В то же время эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для продвижения на пути к будущему членству в ЕС - заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Этот механизм финансовой поддержки для Украины будет структурирован по трем компонентам. Первый компонент включает подготовку "Плана Украины" правительством, с которым связана финансовая поддержка ЕС в форме грантов и займов. Второй компонент предусматривает Рамочную инвестиционную программу с бюджетными гарантиями и сочетанием грантов и займов от разных источников. Третий компонент охватывает помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки для гармонизации законодательства и проведения структурных реформ.

Добавим

Данный механизм объединит бюджетные источники поддержки ЕС и предоставит Украине согласованную, предсказуемую и гибкую помощь на период 2024-2027 годов.