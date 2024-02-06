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Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 04:27  •  2641 просмотра

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Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки усилий Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации.

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на четыре последующих года. Об этом передает УНН, цитируя сообщение с сайта Европейского совета.

Детали

Европейский парламент и Совет Европейского союза достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а именно создание Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Общий бюджет Фонда для Украины будет составлять 50 миллиардов евро, из этой суммы 33 миллиарда евро будут выделены в виде займов, а 17 миллиардов евро - в виде грантов.

ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Механизм для Украины позволит нам направить последовательную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессивной войной. В то же время эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для продвижения на пути к будущему членству в ЕС 

- заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Этот механизм финансовой поддержки для Украины будет структурирован по трем компонентам. Первый компонент включает подготовку "Плана Украины" правительством, с которым связана финансовая поддержка ЕС в форме грантов и займов. Второй компонент предусматривает Рамочную инвестиционную программу с бюджетными гарантиями и сочетанием грантов и займов от разных источников. Третий компонент охватывает помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки для гармонизации законодательства и проведения структурных реформ.

Добавим

Данный механизм объединит бюджетные источники поддержки ЕС и предоставит Украине согласованную, предсказуемую и гибкую помощь на период 2024-2027 годов.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Історичне рішення: Європарламент і Рада ЄС затвердили створення Українського фонду на 50 мільярдів євро
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