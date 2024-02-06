ЄС планує почати виплати з пакету допомоги Україні у 50 млрд євро у березні - фон дер Ляєн

У Європейській комісії планують у березні розпочати виплати зі схваленого для України пакету допомоги обсягом 50 мільярдів євро, повідомила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Політична угода, досягнута вчора ввечері щодо 50 мільярдів євро Ukraine Facility, є великим кроком вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжуватимемо забезпечувати вкрай необхідне фінансування та передбачуваність для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні - написала фон дер Ляєн у X.

Нагадаємо

Європейський парламент і Рада ЄС напередодні погодили створення інструменту Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.

Програма Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС для допомоги України включатиме 33 мільярди євро у формі позик та 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки, також прописано можливі прибутки від заморожених російських активів. Для отримання підтримки Україною в межах програми є передумови. І у разі потреби через два роки Єврорада може запропонувати Єврокомісії внести пропозицію на її перегляд.