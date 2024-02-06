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ЄС планує почати виплати з пакету допомоги Україні у 50 млрд євро у березні - фон дер Ляєн

ЄС планує почати виплати з пакету допомоги Україні у 50 млрд євро у березні - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 30875 перегляди

Європейська комісія планує розпочати виплати з пакету допомоги в 50 мільярдів євро, схваленого для України, в березні.

У Європейській комісії планують у березні розпочати виплати зі схваленого для України пакету допомоги обсягом 50 мільярдів євро, повідомила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Політична угода, досягнута вчора ввечері щодо 50 мільярдів євро Ukraine Facility, є великим кроком вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжуватимемо забезпечувати вкрай необхідне фінансування та передбачуваність для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні

- написала фон дер Ляєн у X.

Нагадаємо

Європейський парламент і Рада ЄС напередодні погодили створення інструменту Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки. 

Програма Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС для допомоги України включатиме 33 мільярди євро у формі позик та 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки, також прописано можливі прибутки від заморожених російських активів. Для отримання підтримки Україною в межах програми є передумови. І у разі потреби через два роки Єврорада може запропонувати Єврокомісії внести пропозицію на її перегляд. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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