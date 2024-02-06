Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  130995 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  125280 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  135022 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  243814 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  337970 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  326960 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  287233 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280792 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229911 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников

Президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.

Война •   •  3222 просмотра
Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников

россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады

Россияне попытались запустить ракету по Вознесенскому району Николаевской области, но она была перехвачена Силами обороны, а две общины попали под вражеский обстрел, обошлось без жертв.

Война •   •  4691 просмотра
россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады

В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 5 февраля в Авдеевке Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя.

Война •   •  5357 просмотра
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.

Война •   •  7935 просмотра
На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый

Пять человек погибли и один получил ранения в Херсонской области от более 180 снарядов, выпущенных российскими войсками во время вражеских обстрелов.

Война •   •  8858 просмотра
Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч

Генеральный штаб Украины сообщил, что потери россии с начала вторжения составили около 390 580 человек погибшими и тысячи единиц уничтоженной военной техники, в том числе 6365 танков.

Война •   •  8979 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч

Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА

Двухмесячный мальчик погиб и три женщины получили ранения в результате российской ракетной атаки С-300, которая разрушила трехэтажный отель в Золочеве, Харьковская область.

Война •   •  10175 просмотра
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА

В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

В течение следующих трех дней в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура местами будет достигать 12-17°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Общество •   •  11850 просмотра
В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330

Саудовская Аравия планирует приобрести больше транспортных самолетов Airbus A330 MRTT и, возможно, военно-транспортных самолетов A400M для усиления своих ВВС.

Новости Мира •   •  12231 просмотра
Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330

За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  15672 просмотра
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ