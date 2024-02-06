Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников
Президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.
россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады
Россияне попытались запустить ракету по Вознесенскому району Николаевской области, но она была перехвачена Силами обороны, а две общины попали под вражеский обстрел, обошлось без жертв.
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 5 февраля в Авдеевке Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя.
На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак
По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.
Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый
Пять человек погибли и один получил ранения в Херсонской области от более 180 снарядов, выпущенных российскими войсками во время вражеских обстрелов.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч
Генеральный штаб Украины сообщил, что потери россии с начала вторжения составили около 390 580 человек погибшими и тысячи единиц уничтоженной военной техники, в том числе 6365 танков.
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА
Двухмесячный мальчик погиб и три женщины получили ранения в результате российской ракетной атаки С-300, которая разрушила трехэтажный отель в Золочеве, Харьковская область.
В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток
В течение следующих трех дней в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура местами будет достигать 12-17°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330
Саудовская Аравия планирует приобрести больше транспортных самолетов Airbus A330 MRTT и, возможно, военно-транспортных самолетов A400M для усиления своих ВВС.
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.