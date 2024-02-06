Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент рассказал, что новый справедливый механизм бронирования работников планируют разработать вскоре. Он отметил необходимость проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по этому вопросу.

Мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство - сказал Зеленский.

По его словам, также важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", - отметил Глава государства.

По словам Президента, такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

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