Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области
Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые
Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.
Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира
Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.
Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей
Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили за слежку за редакцией новостного сайта Bihus. Info.
"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились
Журналисты-расследователи BIHUS Info задокументировали, как сотрудники СБУ шпионили за их командой в загородном комплексе с помощью оборудования для наблюдения, а позже столкнулись с некоторыми из этих сотрудников возле здания СБУ; СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.
Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко
российская армия обстреливает Херсон. Жителей призвали находиться в укрытиях.
рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш
Руководитель пресс-службы воинской части "Хортица" сообщил, что противник сократил подготовку личного состава с 3-4 месяцев до вдвое меньшей продолжительности, а ежедневное использование российских артиллерийских снарядов также уменьшилось вдвое из-за потерь техники со стороны украинских сил.
Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Украина и Нидерланды провели в Киеве переговоры по двусторонним гарантиям безопасности и обсудили пересмотренный проект соглашения. Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.
Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически
Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении охранника, обвиняемого по делу о трагедии в Киеве, когда от осколков ракеты погибли две женщины и ребенок, была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.
Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил о своем визите в Киев, но не предоставил никаких подробностей. Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.