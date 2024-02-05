Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

В Черкасской области Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в областном заседании членов Конгресса местных и региональных властей. О ходе встречи рассказали в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Детали

По данным пресс-службы главы государства мероприятие было посвящено вопросам экономического развития Черкасской области, а именно: развитию и поддержке аграрного сектора, его доступа к внешним рынкам.

Участники также рассмотрели вопросы подготовки специалистов рабочих профессий и обеспечения предприятий в условиях войны.

Также Президент пообщался с представителями бизнеса. Он отметил важность обсуждения современных проблем бизнеса в рамках заседаний Конгресса местных и региональных властей.

Для нас важны все бизнесы: каждый фермер, каждый человек, даже тот, который дает 10, 20, 30 рабочих мест. Каждая компания, юридическое лицо, физическое лицо сегодня очень важны. - сказал Глава государства.

Также Зеленский акцентировал, что с целью координации усилий между бизнесом и государством основана Всеукраинская экономическая платформа "Сделано в Украине" и создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Президент отметил, что в условиях войны необходимо максимально обезопасить работу бизнеса в Украине в целом и на Черкасщине в частности.

Вопрос номер один - противовоздушная оборона. Мы будем ее наращивать отечественными системами, прежде всего средствами радиоэлектронной борьбы, и мощными системами западного образца. - отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства также рассказал, что вскоре планируют разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, которые подлежат военному призыву.

Мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство. - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честному украинскому бизнесу, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей. - отметил Глава государства.

Со своей стороны предприниматели, работающие в аграрном секторе, поблагодарили Владимира Зеленского и всю его команду за восстановление судоходства по Черному морю и обеспечение работы "зернового коридора", что позволило украинским аграриям экспортировать свою продукцию.

В ведомстве утверждают, что представители бизнеса поблагодарили Президента и правительство за государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9".

Это действительно та поддержка, которой мы жаждали. Мы без нее, пожалуй, не вытянули бы. - сказал фермер Игорь Новицкий.

Попутно аграрии обратились с просьбой увеличить лимиты по оборотным средствам для сельского хозяйства, включая животноводство.

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