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Зеленський обговорив підтримку бізнесу та аграріїв на Черкащині

Зеленський обговорив підтримку бізнесу та аграріїв на Черкащині

Київ • УНН

 • 104771 перегляди

Президент Зеленський обговорив з місцевою владою та представниками бізнесу питання бізнесу та економічного розвитку Черкаської області.

На Черкащині Президент України Володимир Зеленський узяв участь в обласному засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад. Про перебіг зустрічі розповіли у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

За даними пресслужби глави держави захід був присвячений питанням економічного розвитку Черкаської області, а саме: розвитку та підтримці аграрного сектору, його доступу до зовнішніх ринків.

Учасники також розглянули питання підготовки фахівців робітничих професій і забезпечення підприємств в умовах війни. 

Також Президент поспілкувався з представниками бізнесу. Він відзначив важливість обговорення сучасних проблем бізнесу в межах засідань Конгресу місцевих та регіональних влад. 

Для нас важливі всі бізнеси: кожен фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць. Кожна компанія, юридична особа, фізична особа сьогодні дуже важливі. 

– сказав Глава держави. 

Також Зеленський акцентував, що з метою координації зусиль між бізнесом і державою започатковано Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні" та створено Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Президент зауважив, що в умовах війни необхідно максимально убезпечити роботу бізнесу в Україні загалом і на Черкащині зокрема.

Питання номер один – протиповітряна оборона. Ми будемо її нарощувати вітчизняними системами, передусім засобами радіоелектронної боротьби, і потужними системами західного зразка. 

– зазначив Володимир Зеленський. 

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Глава держави також розповів, що незабаром планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу. 

– сказав Володимир Зеленський. 

Зеленський заявив, що важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки. 

Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців. 

– зазначив Глава держави. 

Зі свого боку підприємці, які працюють в аграрному секторі, подякували Володимиру Зеленському та всій його команді за відновлення судноплавства Чорним морем і забезпечення роботи "зернового коридору", що дало змогу українським аграріям експортувати свою продукцію. 

У відомстві стверджують, що представники бізнесу подякували Президенту та уряду за державну програму "Доступні кредити 5-7-9".

 Це справді та підтримка, якої ми жадали. Ми без неї, мабуть, не витягнули б. 

 – сказав фермер Ігор Новицький.

Принагідно аграрії звернулися з проханням збільшити ліміти щодо оборотних коштів для сільського господарства включно з тваринництвом.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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