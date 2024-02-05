Чорне море буде безпечним для судноплавства: Зеленський про реалізацію Формули миру

Одним із відчутних результатів реалізації Української формули миру стане вільне й безпечне судноплавство в Чорному морі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Черкащині, передає УНН із посиланням на ОП.

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Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Черкащині при Президентові України Володимир Зеленський заявив про намір реалізувати Українську формулу миру, що призведе до вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі.

У нас є, наприклад, Формула миру. Ми вирішимо питання щодо першого саміту на рівні лідерів. І ми хочемо вийти з результатом, зокрема – вільного та безпечного Чорного моря. Саме так, як передбачено Формулою миру. Всі будуть заходити в Чорне море: габаритні, негабаритні судна, будь-який об'єм. Буде вільне мореплавство – заявив Володимир Зеленський.

Президент також нагадав про досягнення України у виведенні російських кораблів із Чорного моря минулого року, підкреслюючи незалежність експортних коридорів від російського впливу.

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