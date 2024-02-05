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Чорне море буде безпечним для судноплавства: Зеленський про реалізацію Формули миру

Чорне море буде безпечним для судноплавства: Зеленський про реалізацію Формули миру

Київ • УНН

 • 31857 перегляди

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Черкащині при Президентові України Володимир Зеленський заявив про намір реалізувати Українську формулу миру, що призведе до вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі.

Одним із відчутних результатів реалізації Української формули миру стане вільне й безпечне судноплавство в Чорному морі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Черкащині, передає УНН із посиланням на ОП. 

Деталі

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Черкащині при Президентові України Володимир Зеленський заявив про намір реалізувати Українську формулу миру, що призведе до вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі.

У нас є, наприклад, Формула миру. Ми вирішимо питання щодо першого саміту на рівні лідерів. І ми хочемо вийти з результатом, зокрема – вільного та безпечного Чорного моря. Саме так, як передбачено Формулою миру. Всі будуть заходити в Чорне море: габаритні, негабаритні судна, будь-який об'єм. Буде вільне мореплавство

– заявив Володимир Зеленський.

Президент також нагадав про досягнення України у виведенні російських кораблів із Чорного моря минулого року, підкреслюючи незалежність експортних коридорів від російського впливу.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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