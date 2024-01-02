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Туреччина не пропустить у Чорне море українські мінні тральщики, які Британія передала Києву

Туреччина не пропустить у Чорне море українські мінні тральщики, які Британія передала Києву

Київ • УНН

 • 88640 перегляди

Туреччина не дозволить українським мінним тральщикам, які Київ отримав від Британії, зайти в Чорне море.

Туреччина наголосила на тому, що до  кінця війни між Україною та рф мінні тральники, які Британія подарувала Києву, не зможуть пройти у Чорне море. Про це йдеться в заяві Центру протидії дезінформації  при управлінні президента Туреччини, передає УНН

Деталі 

У відомстві заявили, що твердження деяких ЗМІ про те, що "тральщикам, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через турецькі протоки в Чорне море", не відповідає дійсності.

Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна

– додали в турецькому Центрі протидії дезінформації.

Там переконані, що таке рішення дозволяє "запобігти ескалації в Чорному морі".

Доповнення

У Центрі підкреслюють, що Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України).

Велика Британія передасть Україні два тральщики та сформує морську коаліцію11.12.23, 02:45 • 39062 перегляди

Нагадаємо

У Міноборони України розповіли, що окрім двох кораблів класу Sandown, Британія та Норвегія в рамках "морської коаліції" передадуть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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