Туреччина не пропустить у Чорне море українські мінні тральщики, які Британія передала Києву
Київ • УНН
Туреччина не дозволить українським мінним тральщикам, які Київ отримав від Британії, зайти в Чорне море.
Туреччина наголосила на тому, що до кінця війни між Україною та рф мінні тральники, які Британія подарувала Києву, не зможуть пройти у Чорне море. Про це йдеться в заяві Центру протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини, передає УНН.
Деталі
У відомстві заявили, що твердження деяких ЗМІ про те, що "тральщикам, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через турецькі протоки в Чорне море", не відповідає дійсності.
Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна
Там переконані, що таке рішення дозволяє "запобігти ескалації в Чорному морі".
Доповнення
У Центрі підкреслюють, що Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України).
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