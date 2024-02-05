Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  116089 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  113726 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  124252 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  233253 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  333250 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  324680 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  285788 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279548 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229796 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.

Война •   •  13601 просмотра
Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили за слежку за редакцией новостного сайта Bihus. Info.

Политика •   •  15198 просмотра
Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей

"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Журналисты-расследователи BIHUS Info задокументировали, как сотрудники СБУ шпионили за их командой в загородном комплексе с помощью оборудования для наблюдения, а позже столкнулись с некоторыми из этих сотрудников возле здания СБУ; СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.

Политика •   •  16061 просмотра
"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

российская армия обстреливает Херсон. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Война •   •  16391 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Руководитель пресс-службы воинской части "Хортица" сообщил, что противник сократил подготовку личного состава с 3-4 месяцев до вдвое меньшей продолжительности, а ежедневное использование российских артиллерийских снарядов также уменьшилось вдвое из-за потерь техники со стороны украинских сил.

Война •   •  17238 просмотра
рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Украина и Нидерланды провели в Киеве переговоры по двусторонним гарантиям безопасности и обсудили пересмотренный проект соглашения. Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.

Политика •   •  20150 просмотра
Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении охранника, обвиняемого по делу о трагедии в Киеве, когда от осколков ракеты погибли две женщины и ребенок, была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.

Киев •   •  19404 просмотра
Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил о своем визите в Киев, но не предоставил никаких подробностей. Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.

Война •   •  26117 просмотра
Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Президент Зеленский посетил Днепровскую, Черкасскую и Кропивницкую области, чтобы обсудить усиление радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны как основные вопросы и дать поручение по поддержке критической инфраструктуры и экономики.

Война •   •  23591 просмотра
Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого

Президент Зеленский посетил раненых украинских воинов в Кропивницком и наградил некоторых из них орденами и медалями за защиту суверенитета Украины от российских оккупантов под Роботиным и Вербовым.

Война •   •  20506 просмотра
Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого