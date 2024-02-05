Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Одним из ощутимых результатов реализации Украинской формулы мира станет свободное и безопасное судоходство в Черном море. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Черкасской области, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.

У нас есть, например, Формула мира. Мы решим вопрос о первом саммите на уровне лидеров. И мы хотим выйти с результатом, в частности - свободного и безопасного Черного моря. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Все будут заходить в Черное море: габаритные, негабаритные суда, любой объем. Будет свободное мореплавание - заявил Владимир Зеленский.

Президент также напомнил о достижениях Украины в выводе российских кораблей из Черного моря в прошлом году, подчеркивая независимость экспортных коридоров от российского влияния.

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