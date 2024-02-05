Зеленський відвідав Кропивницький: обговорив підтримку переселенців та захист критичної інфраструктури у регіоні

Президент України Володимир Зеленський навідався у Кропивницький, та провів там нараду щодо стану справ у регіоні. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

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За даними відомства під час цієї наради учасники обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зазначається, що таких у Кіровоградській області майже 90 тисяч. Зеленський наголосив, що важливо зберегти наявні та створити нові робочі місця.

Учасники окремо торкнулись питання захисту об’єктів критичної інфраструктури й посилення ППО. Зеленський наголосив, що необхідно нарощувати системи РЕБ.

Президент зазначив, що Кіровоградщина – один з тих українських регіонів, що активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Він зауважив, що область відновлює потенціал своїх підприємств.

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Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Дніпропетровської області. Де відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп, де тренуються українські військові. А також ознайомився з роботою інноваційного навчального закладу, поспілкувався з учнями та подякував учителям.